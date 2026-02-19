Mercato PSG : Après Fernandez, un autre Barcelonais approche

Le PSG s’attaque à nouveau au FC Barcelone. Après l’arrivée controversée de Dro Fernandez, les dirigeants parisiens insistent pour un autre Catalan.

Luis Enrique semble déterminé à piller son ancien club pour renforcer le Paris Saint-Germain. L’entraîneur parisien a récemment mis la main sur le jeune milieu de terrain Dro Fernandez. Le PSG a déboursé environ 8 millions d’euros pour le déloger du FC Barcelone lors du mercato hivernal.

Et ce n’est pas terminé. Le technicien asturien jette à présent son dévolu sur Marcus Rashford. L’attaquant anglais est actuellement prêté par Manchester United au club catalan. Il réalise une saison intéressante sous les ordres d’Hansi Flick. Il a été auteur de 10 réalisations et 15 passes décisives en 34 matchs.

50 millions d’euros pour son transfert

Le site Carpetas Blaugranas le confirme, Luis Enrique est séduit par la puissance athlétique et l’expérience de Marcus Rashford. Il verrait en lui l’élément idéal pour dynamiser son attaque. La direction du PSG préparerait même une offensive de grande envergure pour l’arracher des serres du Barça.

Elle serait prête à mettre 50 millions d’euros sur la table des négociations. Une offre difficile à refuser pour Manchester United. Sachant que le FC Barcelone ne dispose que d’une option d’achat de 30 millions d’euros pour conserver Marcus Rashford. Ce dossier XXL sera sans doute très animé l’été prochain.

