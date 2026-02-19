Guerre de pouvoir à l’OM : Longoria impose sa résolution !

La nomination de Habib Beye va sans doute apaiser un peu les tensions à l’OM. Mais son président Pablo Longoria a engagé des discussions pour acter son départ définitif.

Départ anticipé à l’OM, Pablo Longoria n’y renonce pas

La fin est proche pour Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille. Ce qui n’était qu’une simple hypothèse devient aujourd’hui une réalité juridique. L’Equipe confirme que le président de l’OM a officiellement mandaté son avocat pour négocier les modalités de sa rupture de contrat.

Il attend dorénavant l’issue des discussions avec les équipes de Frank McCourt. Après cinq années passées à la tête de l’institution, le dirigeant espagnol ne souhaite plus faire machine arrière. Son choix radical est la conséquence d’un changement brutal au sein de l’organigramme de l’OM.

L’influence de Pablo Longoria s’est en effet évaporée suite au retour fracassant de Medhi Benatia. Le directeur de football marocain a pris les pleins pouvoirs sur le sportif. Tandis que le dirigeant espagnol reste cantonné aux seules représentations institutionnelles. Un déclassement difficile pour Longoria. Celui-ci refuse catégoriquement de devenir un simple président de façade.

Des négociations marquées par un respect mutuel

Il préférerait se retirer de l’Olympique de Marseille plutôt que de subir un tel « affront ». Les discussions restent toutefois marquées par un respect mutuel. Le camp Longoria cherche avant tout une sortie « par le haut ». Refusant de déstabiliser davantage un club déjà en crise.

Le propriétaire américain de l’OM espérait initialement une transition plus souple. Mais Pablo Longori est résolu. Pour lui, l’aventure phocéenne est arrivée à son terme. Frank McCourt est ainsi contraint de trouver un nouveau président de brefs délais.

