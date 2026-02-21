Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée d’un roc à 50 M€

La direction du PSG négocie le transfert d’un jeune roc en vue du prochain mercato estival. Les Allemands ont fixé le tarif pour leur joueur.

Le dossier Edmond Tapsoba est relancé ! Le PSG est prêt à passer à l’offensive pour le roc du Bayer Leverkusen. Pourquoi maintenant ? Parce que sa clause libératoire à 100 millions d’euros est oubliée. Selon les indiscrétions, le club allemand pourrait céder son défenseur à un prix bas. Une offre située entre 50 et 60 millions d’euros pourrait suffire pour boucler le deal.

Les pensionnaires du Parc des Princes visent ce coup suite au flou entourant l’avenir de Marquinhos. Si le capitaine brésilien a longtemps juré fidélité au Paris Saint-Germain, les sirènes du Moyen-Orient (et plus précisément du Qatar) pourraient changer la donne.

Pour ne pas être pris de court, Paris réactive donc la piste Tapsoba. Mais la partie est loin d’être gagnée : les plus grands d’Europe, dont le Real Madrid et les cadors de Premier League, sont aussi sur le dossier. Le Bayer anticipe déjà ce départ et cherche activement un remplaçant en France et au Portugal.

