Mercato : L’OM finalise un accord surprise avec Man United !

La priorité de l’OM, actuellement, est de renouer avec la victoire ce mercredi soir face à Angers. Cela n’a pas empêché la direction phocéenne de finaliser un nouvel accord avec Manchester United pour Mason Greenwood.

Pour sa deuxième saison à l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood continue d’impressionner. L’attaquant anglais maintient un niveau de jeu élevé. Il est déjà à huit réalisations et quatre passes décisives en douze apparitions en ce début d’exercice. Une telle régularité attire l’attention de plusieurs cadors européens.

La presse anglaise a récemment confirmé l’intérêt du FC Barcelone. Le géant catalan ferait même de Mason Greenwood une priorité pour l’été prochain. D’autres clubs, comme l’Atlético de Madrid, Tottenham, ou l’Inter Milan, seraient aussi sur ses traces. Face à ces menaces grandissantes, l’OM ne reste pas les bras croisés.

La direction phocéenne a entamé des discussions avec Manchester United dans le but d’augmenter sa part sur un futur transfert de Greenwood. Le club phocéen détenait jusqu’ici 50% de ses droits. Et après d’intenses négociations, l’OM a eu gain de cause.

10% de plus sur une future revente

Le média Fichajes confirme l’accord : les Olympiens ont racheté 10% supplémentaires à Manchester United. Ils disposeraient à présent d’un pourcentage de 60% sur une future revente de Greenwood. Il faudra tout de même prendre cette information avec prudence.

Cette manœuvre, si elle se confirme, permet à l’OM de maximiser ses bénéfices en cas de départ de l’ancien Mancunien. Un chèque de plus de 80 millions d’euros est évoqué pour son transfert. L’été promet ainsi d’être mouvementé pour un Mason Greenwood très convoité sur le marché des transferts.