OL : Fonseca dégramatise la défaite de Lyon à Strasbourg

En s’inclinant à Strasbourg, l’OL est passé à côté d’un gros coup au classement en Ligue 1. Mais Paulo Fonseca tente de relativiser cette défaite, avant l’OIympico.

Strasbourg met fin à la superbe série de OL

L’OL avait l’opportunité de reléguer l’OM à 8 points avant l’Olympico, programmé dimanche (19h45), en clôture de la 24e journée du championnat. Cependant, l’équipe de Paulo Fonseca a raté le coche.

Méconnaissable, elle s’est inclinée devant le RC Strasbourg au stade de la Meinau (3-1). L’incroyable série de Lyon s’arrête donc à 7 victoires consécutives en Ligue 1 et Marseille reste à 5 points derrière.

Fonseca : « Cette défaite est normale, ce n’est pas dramatique »

En cas de victoire dans la confrontation directe, les Phocéens reviendraient à seulement deux points des Gones. Malgré cela, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais estime que la situation de son équipe n’est pas pour autant dramatique.

« C’est le football. On a gagné treize matchs de suite (toutes compétitions confondues). Cette défaite […], c’est juste normal. Cela devait arriver, ce n’est pas dramatique. Il faut accepter cette situation », a-t-il réagi.

Nouvelle opportunité pour Lyon de mettre Marseille à 8 points

Selon le technicien portugais, si cette défaite peut permettre à son équipe de corriger ses manques et de relancer une nouvelle série contre l’Olympique de Marseille, ce serait idéal.

Évidemment, l’OL a une nouvelle opportunité directe de laisser les Marseillais à distance. Réussira-t-il à mettre 8 points d’écart avec l’OM ou se fera-t-il presque rattraper ? Rendez-vous au stade Vélodrome dans six jours.

