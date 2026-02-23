ASSE Mercato : Un milieu marocain en prêt à Saint-Etienne

Annoncé à l’ASSE pendant le mercato d’hiver, un milieu marocain a effectivement rejoint les Verts. Toutefois, il est encore bloqué par un souci administratif.

Mercato : Benkou attendu à Saint-Etienne

L’ASSE tente de renforcer son équipe Réserve, après le départ de plusieurs joueurs du centre de formation. C’est dans cette perspective que Marten-Chris Paalberg (attaquant de 17 ans) est arrivé de Pärnu Vaprus (Slovénie), juste avant la fermeture du mercato d’hiver.

D’après Peuple-Vert, Oussama Benkou a également été enrôlé par l’AS Saint-Etienne, en attendant son arrivée dans le Forez. Il s’agit d’un défenseur central de 19 ans, en provenance de l’Olympique Akbou en algérie. L’International algérien U20 est attendu pour renforcer la Réserve, comme indiqué, mais il n’a pas enocre son visa.

Baallal prêté à l’ASSE, mais confronté à un souci administratif

Evect confirme aussi le recrutement d’Adam Baallal, un milieu de terrain marocain de 18 ans. Il a été déniché à l’Union Touarga, en première division marocaine. Cependant, il est issu de l’Académie Mohammed VI. Le jeune Marocain est prêté à l’ASSE, avec une option d’achat.

Selon la source, il s’entraîne avec la réserve stéphanoise, mais il ne joue pas avec cette équipe pour le moment. « La faute, une nouvelle fois, à des lenteurs administratives, ce qui a tendance à devenir récurrent à Saint-Étienne », indique Envertetcontretous, en faisant référence au cas Joshua Duffus l’été dernier.

