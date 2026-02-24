ASSE : Stassin se retrouve bien dans le système de Montanier

Lucas Stassin valide le plan tactique du nouvel entraîneur de l’ASSE. Il assure qu’il s’expirme mieux avec deux joueurs offensifs en soutien.

ASSE : Lucas Stassin, 2 passes décisives en 3 matchs sous Montanier

Titulaire lors des trois derniers matchs de l’ASSE, sous les ordres du nouvel entraîneur, Lucas Stassin a délivré deux passes décisives. D’abord contre l’EA Guingamp (2-1), puis face au Stade Lavallois (2-1).

Il n’a certes pas marqué de buts lors de ces rencontres, mais il se réjouit du nouveau système tactique de Philippe Montanier, dans lequel il se sent à l’aise.

Stassin : « Avec Miladinovic et Boakye derrière moi, ça me convient bien »

Positionné en pointe de l’attaque, il est soutenu, derrière, par Augustine Boakye et Igor Miladinovic, avec qui la complicité marche bien.

« Avec Augustine, on combine très bien devant, on sait toujours que lorsque je récupère le ballon, il doit y avoir un joueur en dessous pour jouer en une touche rapidement. On s’entend très bien, cela vient assez naturellement, il y a des connexions », a souligné l’attaquant belge de l’AS Saint-Etienne, dans des propos rapportés par Evect.

« Avec Igor et Augustine derrière moi, j’ai des joueurs qui combinent, ça me convient bien, j’ai souvent le ballon dans les pieds, je peux m’appuyer sur eux et repartir. On a vu en première période qu’on joue court dans les petits espaces, rapidement », a insisté Lucas Stassin.

Montanier apprécie le repli défensif de l’avant-centre des Verts

Quant à Philippe Montanier, il a apprécié le repli défensif de l’avant-centre de l’ASSE, à l’issue du match contre Laval. « Lucas a notamment fait un match énorme et était mort (de fatigue) à la fin du match, car il a beaucoup aidé l’équipe », a-t-il souligné.

Pour rappel, le dernier but de Lucas Stassin remonte au 23 septembre 2025, contre Amiens. Cela fait donc 5 mois et 15 matchs disputés, qu’il n’a pas inscrit le moindre but. Son compteur reste bloqué à 4 buts en 21 matchs de Ligue 2. Néanmoins, il bénéficie de la confiance de Philippe Montanier.

