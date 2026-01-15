INFO Mercato : Marcus Rashford donne sa réponse au PSG !

Ces derniers jours, la presse étrangère a remis au goût du jour l’intérêt du PSG pour Marcus Rashford, prêté au Barça cette saison. Mais l’attaquant de Manchester United ne semble pas intéressé par la destination parisienne.

Mercato PSG : Un échange Barcola – Rashford dans les tuyaux

D’après les renseignements obtenus par Caught Offside, le Paris Saint-Germain n’aurait pas renoncé à l’idée de recruter Marcus Rashford et serait prêt à lâcher un chèque de 50 millions d’euros pour récupérer l’international anglais l’été prochain. D’ailleurs, les dirigeants parisiens aimeraient boucler un double transfert XXL impliquant Bradley Barcola.

En effet, selon le média britannique, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi réfléchiraient à l’idée d’échanger Marcus Rashford avec l’ailier français de 23 ans, qui est lié au PSG jusqu’en juin 2028. Mais l’ancien joueur d’Aston Villa ne semble pas intéressé par cette option.

Marcus Rashford n’envisage pas l’option Ligue 1

Le retour de Marcus Rashford à Manchester United n’est pas encore certain. L’engagement continu de Rashford envers le FC Barcelone alimente les rumeurs de transferts. Après le départ de Ruben Amorim de Manchester United, le club ne comptait plus sur Rashford pour ses projets à long terme. Au Camp Nou, l’attaquant de 28 ans s’est rapidement imposé comme un joueur clé, inscrivant 9 buts en 18 matchs de Liga.

Le FC Barcelone envisagerait sérieusement de recruter Rashford définitivement à l’été 2026, car sa forme régulière et sa capacité à créer des moments décisifs pourraient aider le club catalan à construire une ligne d’attaque plus performante pour l’avenir. Joan Laporta et Deco seraient ainsi prêts à lever l’option d’achat de 30 millions d’euros contenue dans le contrat de prêt du natif de Manchester.

Concernant le Paris SG, Marcus Rashford aurait fait passer le message : il veut rester à Barcelone et ne regarde aucune autre offre. Mieux, le coéquipier de Lamine Yamal ne semble pas vraiment attiré par un avenir en France. Par conséquent, le PSG serait contraint de tirer un trait sur cette piste.

