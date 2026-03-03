ASSE : Contrôle de la L2,Troyes et Saint-Etienne à la lutte

L’ESTAC a repris la tête du classement de la Ligue 2, lundi soir, et relance ainsi la lutte avec l’ASSE pour le contrôle du championnat.

Ligue 2 : L’ESTAC reprend la 1re place, l’ASSE reste en embuscade

L’ASSE s’était hissée à la première place du classement, samedi grâce à sa quatrième victoire consécutive avec son nouvel entraîneur. Mais elle n’était leader que provisoirement, avec un point d’avance sur l’ES Troyes. Ayant affronté Amiens SC, lundi, au stade de a Licorne, le club aubois s’est imposé (2-0). Grâce cette victoire, il repasse en tête de la Ligue 2, avec deux points d’avance sur les Stéphanois.

Après avoir relégué le Stade de Reims à 4 points à la 3e place, l’AS Saint-Etienne regarde désormais vers le haut du tableau. Elle visé certes la qualification directe en Ligue 1, mais elle serait bien heureuse de finir championne à l’issue de la saison.

De ce fait, les Verts sont lancés dans une lutte à distance avec les Bleu et Blanc. Et la prochaine journée sera encore capitale dans la course aux deux premières places qualificatives pour l’élite, mais également dans la lutte pour le titre. L’ESTAC accueillera Clermont Foot (13e), tandis que l’ASSE recevra le Red Star (4e), lors de la 26e journée, samedi.

26e journée : Saint-Etienne à l’affût d’un faux pas de l’ES Troyes

Cependant, les Stéphanois connaîtront le résultat du leader, avant leur entrée en lice. Ils joueront à 20h, soit 6 heures après le match des Troyens au stade de l’Aube. L’équipe de Philippe Montanier serait évidemment sous pression avant le coup d’envoi de son match si celle de Stéphane Dumont s’impose contre Clermont. Dans ce cas de figure, Troyes mettrait Saint-Etienne à 5 points, provisoirement.

En revanche, les Verts pourraient profiter d’un faux pas des Aubois (défaite ou match nul) pour s’installer dans le fauteuil de leader, en remportant naturellement leur match contre le Red Star, qui vise pour sa part la troisième place du podium.

