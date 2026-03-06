Mercato PSG : Un départ déjà acté au Paris SG

Le PSG s’apprête à dire au revoir à un jeune talent lors du prochain mercato. Bilal Laurendon, gardien espoir du club, s’apprête à quitter la capitale pour tenter sa chance à l’étranger, alors que le poste de portier parisien connaît de grands bouleversements cette saison.

Mercato PSG : Bilal Laurendon sur le départ

Le nom de Bilal Laurendon figure désormais sur la liste des départs du PSG. Le jeune gardien, formé au club, n’a jamais eu l’occasion de briller avec l’équipe professionnelle, alors que son contrat se termine en juin prochain. Le Sabah FC, leader du championnat azerbaïdjanais, s’apprête à l’accueillir, selon L’Equipe.

Ce choix, audacieux pour un joueur de 21 ans, pourrait offrir à Laurendon une première expérience significative en tant que titulaire. Quitter la France et le prestigieux environnement parisien peut sembler un pari risqué, mais pour Laurendon, il s’agit surtout d’une chance unique de lancer sa carrière.

Un poste entre changement et stabilité au Paris SG

Le poste de gardien parisien est en pleine recomposition. Lucas Chevalier, recruté à prix d’or, n’a pas su convaincre et voit désormais Matvey Safonov s’imposer comme numéro un. Cette situation ouvre la porte à des mouvements et à des choix stratégiques pour le club.

Dans ce contexte, le départ de Laurendon apparaît comme logique : libérer de l’espace, donner du temps de jeu aux jeunes et préparer l’avenir. Le Paris SG continue ainsi son ménage estival avec une vision claire : stabiliser ses gardiens tout en laissant partir ceux qui n’ont pas trouvé leur place.

