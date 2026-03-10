Mercato OM : 8 buts inscrits, un super crack se rapproche de Marseille    

Un top joueur de Ligue 1 est sur la short-list de l’OM en vue du prochain mercato estival. Le dossier s’annonce compliqué à cause de la rude concurrence.

Mercato OM : Pablo Pagis attendu à Marseille cet été ?

Révélation du FC Lorient cette saison, Pablo Pagis affole les compteurs de but et attire les recruteurs. Alors que l’OM, Rennes et Lens se livrent une bataille pour le jeune crack en Ligue 1, le club d’Augsbourg s’est invité dans la danse avec des arguments de poids.

L’ailier des Merlus réalise un exercice de haut vol, s’imposant comme le maître à jouer du dispositif lorientais. Cette montée en puissance suscite l’intérêt, et les cadors du championnat de France commencent déjà à placer leurs pions.

Avec un bilan comptable solide de 8 buts en 21 matchs, l’ancien Rennais met tout le monde d’accord. Au-delà des statistiques, c’est son profil technique qui séduit : capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque. En coulisses, trois écuries de l’élite se sont déjà positionnées.

L’Olympique de Marseille, le Stade Rennais et le RC Lens sont de sérieux prétendants pour le recruter. Cependant, un invité surprise pourrait gâcher leur plan. Selon les informations de Jeunes Footeux, le FC Augsbourg suit le dossier avec attention. Le club de Bundesliga, qui anticipe déjà un éventuel départ d’Alexis Claude-Maurice, voit en Pagis le successeur idéal.

