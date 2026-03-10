Mercato OM : Un roc anglais dit oui à Benatia  

L’OM prépare l’après-Balerdi et cible une pépite de Premier League. D’autres cadors européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato OM : Un jeune défenseur anglais ciblé pour remplacer Balerdi

Un grand ménage se prépare à Marseille. Certains cadres pourraient plier leurs bagages et laisser place à de nouvelles pépites. Leonardo Balerdi pourrait quitter l’OM lors du prochain mercato. Les dirigeants marseillais anticipent déjà un possible départ et auraient identifié une piste en Angleterre pour lui succéder.

Selon The Telegraph, le club phocéen s’intéresse de près à Sam Amissah, défenseur central de Fulham. International U19 anglais, le joueur évolue actuellement avec l’équipe réserve des Cottagers. Il n’a pas encore disputé la moindre minute en équipe première.

À voir

Mercato OL : La Juve lâche sa réponse pour Jonathan David !

Lire aussi : Mercato OM: Coup de tonnerre sur l’avenir de Medhi Benatia

Malgré son manque d’expérience au plus haut niveau, Sam Amissah est considéré comme l’un des jeunes défenseurs les plus solides à son poste. Régulièrement convoqué dans le groupe professionnel de Fulham pour la Premier League, il attire déjà l’attention de nombreux recruteurs en Europe.

Toujours selon le média britannique, l’OM s’est renseigné sur sa situation. Le joueur serait chaud pour poser ses valises sur la Canebière. Mais du beau monde tourne autour de lui. Manchester United, Chelsea, Arsenal, la Juventus Turin et l’Ajax Amsterdam surveillent tous le jeune talent.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée d’un goleador à Marseille

À voir

PSG Mercato : Bradley Barcola répond à l’intérêt de M United

Mercato : Après Longoria, un autre cadre licencié à l’OM !

OM : Une grande décision est prise à Marseille