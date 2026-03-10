Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée d’un goleador à Marseille

Un serial buteur néerlandais attise les convoitises de l’OM en vue du prochain mercato estival. Les Anglais ont fixé le tarif pour leur pépite.

Marseille veut du lourd en attaque ! L’équipe de Habib Beye manque de serial buteur et cela se voit lors des grands rendez-vous. Les Olympiens ont été éliminés de la Ligue des Champions et perdent des points en Ligue 1. Des renforts sont donc attendus à l’OM. Un prolifique ailier est sur la short-list des pensionnaires du Vélodrome.

Pour le prochain mercato, la direction de l’OM aurait coché le nom de Crysencio Summerville, le feu follet néerlandais de West Ham. À 24 ans, l’ailier formé à Rotterdam réalise une saison pleine en Angleterre (11 contributions directes à des buts), au point d’attirer l’œil des plus grands clubs italiens et espagnols. Les dirigeants marseillais seraient prêts à passer à l’attaque cet été pour le Batave.

Le hic ? West Ham tient à son joyau. Lié au club londonien jusqu’en 2029, sa valeur marchande avoisine les 30 millions d’euros. Si le directeur de football de l’Olympique de Marseille, Mehdi Benatia veut attirer le profil percutant qui manque à l’effectif actuel, il devra sortir le chéquier face à une concurrence féroce menée par Naples, l’Atalanta et des cadors de Liga.

