Le PSG veut corriger Chelsea, Bradley Barcola lance le choc

À la veille du choc de Ligue des Champions contre Chelsea, Bradley Barcola s’est présenté en conférence de presse à Poissy. L’occasion pour l’attaquant du PSG d’annoncer la couleur pour cette affiche importante.

Les joueurs du PSG veulent en découdre avec Chelsea

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain reçoit Chelsea au Parc des Princes pour un remake de la finale de la Coupe du Monde des Clubs, disputée aux États-Unis en juillet dernier. Dominés lors de cette finale, les Parisiens avaient subi une lourde défaite face aux Blues (0-3). Des scènes de tension avaient éclaté au coup de sifflet final. Des images qui n’ont pas été oubliées par les hommes de Luis Enrique, bien décidés à prendre leur revanche dans cette double confrontation.

Pour rappel, le PSG aurait pu réaliser une année historique s’il avait remporté la Coupe du Monde des Clubs en juillet dernier. Malheureusement, le club londonien avait empêché les Rouge et Bleu de glaner un septième titre en 2025. Ousmane Dembélé et ses partenaires arrivent donc avec une motivation décuplée.

« La finale du Mondial des clubs ? Les joueurs s’en souviennent très bien. Pendant le match, ils avaient un peu trop fait les malins », confie l’agent d’un joueur. L’attitude de Joao Pedro et de Marc Cucurella avait notamment été pointée du doigt par les Champions d’Europe en titre. À la veille de cette rencontre, Bradley Barcola a rappelé l’objectif de son équipe.

Bradley Barcola : « On a encore faim »

Toujours en tête du classement de Ligue 1, mais avec un seul point d’avance sur le RC Lens, le Paris Saint-Germain ne fait actuellement plus peur à personne. La dernière vraie grosse victoire des champions d’Europe remonte au 5-0 mis à l’Olympique de Marseille, mais sinon les récentes prestations de l’équipe de Luis Enrique font que le PSG n’est plus réellement favori pour gagner la Ligue des Champions.

Et avant même de croiser la route de Chelsea, c’est le club anglais qui est le favori dans cette double confrontation de huitième de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Malgré ce début de tempête, et au moment où certains pensent que l’équipe parisienne pourrait finir avec une année blanche, un an après avoir tout gagné, Bradley Barcola assure que ses partenaires et lui ont toujours faim de trophées.

« On a toujours faim. On savait que ce serait plus compliqué, mais on fait tout pour gagner. Le PSG peut-il se transcender demain ? On en est capable. On va tout faire pour être à fond. On aime jouer ce genre de match », a déclaré l’international français de 23 ans devant les médias cet après-midi.

