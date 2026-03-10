OL: Avant Celta Vigo, une grande nouvelle tombe pour Fonseca

À trois jours du déplacement en Espagne pour affronter le Celta Vigo en huitième de finale aller Ligue Europa, l’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, a reçu une grande nouvelle au sein de son effectif.

OL : Malick Fofana de retour à l’entrainement

Après son match nul arraché face au Paris FC ce dimanche soir, en clôture de la 25e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais pense déjà aux huitièmes de finale de la Ligue Europa. Alors qu’ils affrontent le Celta Vigo ce jeudi, les Gones ont reçu une bonne nouvelle en provenance de l’infirmerie. Absent depuis octobre dernier en raison d’une grave entorse de la cheville, Malick Fofana semble proche d’un retour sur les terrains.

Lisez aussi : Mercato OL : Deux offres tombent pour Malick Fofana

À voir

Mercato OL : La Juve lâche sa réponse pour Jonathan David !

L’international belge a repris l’entrainement ce lundi, au lendemain du match nul obtenu sur la pelouse du Paris FC. Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux du club olympien, Malick Fofana apparaît en train de courir et retoucher le ballon. Une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca alors que l’infirmerie de l’OL est pleine.

Opéré en novembre de la syndesmose tibio-fibulaire, le complexe ligamentaire situé au-dessus de sa cheville, puis immobilisé avec une botte de marche avant l’entame de sa rééducation en salle fin novembre, Malick Fofana avait repris la course en ligne droite en décembre passé. Avec changements d’appui et explosivité, mais toujours sans contact en janvier.

Les oppositions aménagées semblent avoir débuté en février. Mais il ressentait encore des douleurs sans doute liées à un phénomène de compensation. La semaine dernière, l’ailier de 20 ans a passé une IRM. Elle démontre que la cicatrisation des ligaments est correcte. Mais le numéro 11 de l’OL a également eu recours à une infiltration pour calmer des douleurs postopératoires.

À voir

PSG Mercato : Bradley Barcola répond à l’intérêt de M United

Lisez aussi : OL Mercato : Fonseca a trouvé le nouveau Malick Fofana

Son retour dans le groupe est attendu au plus tard la semaine prochaine, pour le déplacement au Havre (dimanche 15 mars). Dans le meilleur des cas cette semaine pour la réception du Paris FC, ce dimanche. Si l’enthousiasme est de mise, le staff médical lyonnais refuse de brûler les étapes. Malgré sa participation aux séances collectives, Malick Fofana ne devrait pas postuler à une place dans le groupe avant la prochaine trêve internationale.

Lire la suite sur l’OL

OL : Le retour de Malick Fofana compromis, inquiétude à Lyon

OL Mercato : La réponse sèche pour Malick Fofana au Barça

À voir

Mercato: Le PSG vise une extraordinaire signature à Man City

Mercato OL: Le Barça débarque avec fracas pour Malick Fofana