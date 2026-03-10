OL : Le Celta Vigo au grand complet, contrairement à Lyon

L’OL compte plusieurs joueurs indisponibles pour le match contre Celta Vigo en Ligue Europa, contrairement au club galicien, qui dispose de tout son effectif.

OL : Sulc, Moreira, Kluivert, Maitland-Niles, Fofana et Nuamah sont tous indisponibles

En attendant le nouveau point-santé de l’entraîneur de l’OL, mercredi, a la veille du match contre le Celta Vigo, le club rhodanien dénombre plusieurs absents pour cette rencontre.

Absents, ces dernières semaines, Pavel Sulc, Afonso Moreira et Ruben Kluivert ne seront pas du déplacement en Galice. Il ont été déclarés forfaits pour le 8e de finale aller de la coupe d’Europe, par Paulo Fonseca, depuis la semaine dernière.

Pire pour le coach de l’Olympique Lyonnais, Ainsley Maitland-Niles les a rejoints à l’infirmerie. Il a été victime d’une blessure aux adducteurs, avant la rencontre avec le Paris FC (2-2). En plus de ces quatre joueurs majeurs, Malick Fofana et Ernest Nuamah sont toujours indisponibles. Ils ne reviendront d’ailleurs pas avant avril.

Celta Vigo : Seul Pablo Durán est incertain contre Lyon

Pendant que Lyon compte ses blessés, l’effectif du Celta Vigo est quasiment au grand complet pour recevoir les Gones. Selon les informations en provenance d’Espagne, il y a seulement une incertitude au sein de l’équipe de Claudio Giráldez.

En délicatesse avec son genou, Pablo Durán est le seul joueur qui n’est pas encore assuré d’être présent pour affronter l’OL, dans deux jours. D’après le quotidien espagnol La Voz de Galicia, sa présence reste encore en option.

L’attaquant espagnol du RC Celta a été victime d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche et d’une contusion osseuse contre Majorque, le 23 février dernier. Son indisponibilité avait été évaluée à deux semaines par le staff médical des Célticos, mais il semble en retard sur sa guérison.

