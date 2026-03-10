Stade Rennais : Nouveau coup dur pour Haise après Jacquet !

Déjà privé de Jérémy Jacquet pour le reste de la saison, l’entraîneur du Stade Rennais, Franck Haise, va également devoir composer sans une autre pépite au sein de son effectif. Un nouveau coup dur pour le staff du club breton. Explications.

Stade Rennais : Fin de saison pour un ailier du SRFC

Quelques jours après l’opération à l’épaule gauche de Jérémy Jacquet, qui ne devrait pas pouvoir rejouer cette saison avec club formateur, le Stade Rennais doit encaisser une mauvaise nouvelle. En effet, le jeune ailier Lucas Rosier va subir une opération de l’épaule cette semaine, une intervention qui devrait mettre fin à sa saison.

L’information, révélée initialement par la presse spécialisée, confirme que l’état de santé du joueur de 18 ans nécessitait cet arbitrage médical. Bien que l’ailier ait continué à s’entraîner et à jouer malgré la douleur, sa saison est désormais considérée comme terminée. Le staff médical du SRFC privilégie désormais la récupération totale de son jeune talent.

Selon le journaliste Benjamin Quarez, Lucas Rosier va devoir passer sur la table d’opération dans les prochains jours. « Lucas Rosier va se faire opérer de l’épaule cette semaine. L’intervention était prévue depuis un moment, même s’il continuait à jouer. La saison du jeune ailier est probablement terminée », explique le journaliste du quotidien Le Parisien.

S’il ne s’agit pas d’une option prioritaire pour le coach du Stade Rennais, cette blessure prive Franck Haise d’une solution offensive dans la rotation rennaise. Malgré une gêne persistante, Rosier avait continué à être observé ces dernières semaines, preuve de son engagement au sein de l’effectif des Rouge et Noir. Pour Haise, l’objectif sera désormais de gérer cette absence dans la dernière ligne droite du championnat.

Le club espère surtout permettre à Lucas Rosier de revenir dans les meilleures conditions possible. Le calendrier du Stade Rennais s’annonce dense avec des confrontations contre Lille le 15 mars et Metz le 22 mars. Le club devra ensuite négocier des derbys contre Brest et Nantes, sans oublier le choc final contre l’OM le 16 mai.

La gestion de l’effectif devient donc cruciale pour atteindre les objectifs fixés par la direction du club. Le processus de rééducation qui suivra l’opération vise une préparation optimale pour la rentrée prochaine.

