Mercato FC Nantes : Officiel, Ahmed Kantari viré !  

Les dirigeants du FC Nantes montrent la porte à leur coach, Ahmed Kantari. Son successeur est connu.

La mauvaise nouvelle tombe pour Ahmed Kantari. Arrivé au FC Nantes à la mi-décembre pour succéder à Luis Castro, le technicien de 40 ans est viré par les Kita ce mardi. Cette décision fait suite à une énième désillusion face à Angers (0-1), scellant le sort d’un entraîneur qui n’aura pas réussi à insuffler l’élan nécessaire au maintien.

Avec un bilan famélique (6 points en 10 rencontres), Kantari affiche des statistiques historiquement basses pour le club, dépassant à peine le triste record de Raymond Domenech. Sous sa houlette, la maison Jaune a concédé 5 défaites consécutives. Les Canaris ont été également éliminés en Coupe de France. Le technicien marocain a tenté certains changements lors du choc face au SCO Angers, mais c’est sans résultats.

Depuis le samedi, les dirigeants du club cherchaient son successeur pour éviter la relégation de l’équipe. Et ils ont trouvé leur sauveur. Pour pallier cette crise, la direction nantaise se tourne vers une figure historique : Vahid Halilhodzic. À 73 ans, l’ancien buteur légendaire des Canaris et ex-sélectionneur du Maroc devrait revenir sur le banc pour une opération commando.

