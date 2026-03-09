FC Nantes : Ahmed Kantari fait une promesse à Kita

Le technicien du FC Nantes, Ahmed Kantari promet du lourd pour les prochaines rencontres en Ligue 1. La mission maintien sera assurée.

FC Nantes : Vers une descente en Ligue 2 ? Kantari dit Non

Assommé à domicile par le SCO d’Angers (0-1), le FC Nantes a concédé sa 16e défaite en 25 journées. Sous la direction d’Ahmed Kantari, les Canaris s’enfoncent dans une crise qui les condamne, statistiquement, à la descente.

Le réveil tant attendu n’a pas eu lieu. Six jours après un revers frustrant à Lille (1-0), le FC Nantes a sombré à nouveau ce samedi face à son voisin angevin. Pour cette 25e journée de Ligue 1, Ahmed Kantari avait pourtant tenté une surprise en opérant des choix : Tylel Tati, Sissoko, Camara, Guirassy et Sylla ont tous été laissé sur le banc. Un pari tactique qui s’est avéré infructueux.

Malgré ce remaniement, les Jaune et Vert ont une nouvelle fois affiché un visage apathique à la Beaujoire. Punis à la 52e minute par Amine Sbaï sur l’une des rares incursions adverses, les Nantais n’ont pas su inverser la tendance. Pendant 80 minutes, l’attaque nantaise est restée stérile, incapable d’inquiéter réellement Hervé Koffi, avant de vains frissons en toute fin de rencontre.

Malgré la désillusion, Ahmed Kantari en appelle à la résilience mentale. Il promet aux Kita de maintenir le club dans l’élite. « Il y a de la frustration forcément et de la déception. Mais c’est encore un long chemin où il va falloir être solide nerveusement et mentalement… On va travailler pendant 15 jours et revenir plus forts », a-t-il dit après la rencontre.

Le calendrier offre désormais un repos de deux semaines aux Nantais avant la réception de Strasbourg, leur déplacement au Parc des Princes ayant été reporté pour favoriser le parcours européen du PSG.

