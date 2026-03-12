Mercato OM :  Trois pépites se rapprochent de Marseille

La direction de l’OM prépare du lourd pour le prochain mercato estival. Trois phénomènes sont sur les tablettes des dirigeants marseillais.

Mercato OM : Benatia lorgne trois cracks

L’OM cherche de solides renforts pour la saison prochaine. Le club phocéen ne veut pas vivre la même situation lors de la prochaine campagne. Certains départs sont programmés. De joueurs talentueux vont poser leurs valises sur la Canebière. Le directeur de football du club, Mehdi Benatia se positionne pour s’offrir trois cracks.

Selon Mozzart Sport, une offre de 17 millions d’euros pour le jeune Vasilije Kostov (17 ans) aurait été repoussée par l’Étoile Rouge de Belgrade. Marseille envisage de revoir son offre à la hausse. Parallèlement, le club suivrait Samuel Amissah, bientôt libre de tout contrat avec Fulham. Mais la piste la plus brûlante mène désormais à West Ham. Selon TEAMtalk, les dirigeants phocéens s’intéressent de près à Crysencio Summerville.

L’ailier néerlandais de 24 ans impressionne en Angleterre. Auteur de 7 buts et 4 passes décisives cette saison, Summerville dispose d’un contrat solide jusqu’en 2029. Son profil attire du beau monde : Naples, l’Atalanta et plusieurs clubs de Premier League comme Tottenham sont sur le dossier.

Mais on ignore si l’Olympique de Marseille va accélérer les pourparlers. Summerville évolue sur le flanc gauche, un secteur déjà occupé par Igor Paixao. De plus, l’aspect financier représente un obstacle majeur. Acheté près de 30 millions d’euros par les Hammers, le joueur conserve une valeur marchande un peu élevée. Marseille devra sortir un gros chèque pour boucler cette opération.

