LDC : Héroïque face à Chelsea, le PSG retourne Daniel Riolo

Daniel Riolo fait partie de ceux qui ne vendaient pas cher la peau du PSG pour son huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Chelsea. Après la prestation livrée par les hommes de Luis Enrique mercredi soir, le chroniqueur a retourné sa veste.

Daniel Riolo souligne le courage du PSG face à Chelsea

Quelques jours avant d’affronter Chelsea en Ligue des Champions, le Paris a enregistré sa première défaite à domicile de la saison face à l’AS Monaco (1-3) en Ligue 1. Après cette rencontre, Daniel Riolo a publiquement lâché que l’équipe de Luis Enrique ne fait plus peur. Sur le plateau de l’émission After Foot, le journaliste a notamment déclaré : « le PSG fait moins peur, ce n’est plus une machine. Le boulot de Luis Enrique va être là. »

Et hier soir, le technicien espagnol a fait le boulot. Opposé à Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a livré une copie digne de ce qu’il a présenté à l’Europe la saison dernière pour défendre son titre. Charmé par la performance d’Ousmane Dembélé et ses partenaires, Daniel Riolo a mis en avant la force mentale des joueurs du PSG pour décrocher une nette victoire (5-2) face à Chelsea.

« Je parle de courage ou de force mentale. Je ne dirais pas que, d’un point de vue physique, Paris n’a pas souffert sur la fin de match. Mais malgré la souffrance, ils sont allés profiter d’une énorme erreur du gardien qui a offert un but aux Parisiens alors qu’ils n’étaient pas bien. Cette force mentale qui pousse les Parisiens à toujours aller chercher le pressing comme l’a fait Barcola a été récompensée et fort bien exploitée par un geste technique de grande classe de Vitinha, à un moment du match où les Parisiens allaient moins bien et où l’on pensait que le 2-2 allait être figé. On était très perplexe, même le stade », a analysé Riolo dans l’After Foot, mercredi soir.

« Il ne faut pas oublier que le PSG a des joueurs très haut de gamme »

Le PSG a su tirer parti d’une erreur du gardien londonien et a démontré une résilience mentale, notamment grâce aux performances de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Vitinha. L’entrée décisive de Khvicha Kvaratskhelia a permis au PSG de s’imposer avec trois buts d’écart, illustrant la force mentale et le talent individuel de l’équipe conduite par Luis Enrique.

« À 2-2, on pensait que Chelsea allait se contenter de ça, que Paris n’aurait pas la force d’aller plus loin. Mais une équipe, c’est un banc, ce sont des changements. Quand, sur le banc, tu as un mec comme Kvara qui est rentré énervé en sortant un but stratosphérique parce qu’il a le talent pour le faire… C’est le courage allié au talent individuel. Il y a le geste incroyable de Dembélé avec crochet/double crochet/finition sur la balle de contre, la finition de Vitinha, la frappe enroulée extraordinaire de Kvara.

Il ne faut pas oublier que le Paris SG a des joueurs très haut de gamme comme Dembélé, Kvara et Vitinha, qu’on a tous vu meilleur que ce soir, mais il a mis un but au bon moment », a expliqué Daniel Riolo, actant ainsi son retournement de veste concernant les Rouge et Bleu.

