GF38 – ASSE : La préfecture de l’Isère frappe fort !

Les supporters de l’ASSE sont certes autorisés d’accès au stade des Alpes à Grenoble, mais ils sont soumis à des restrictions, comme indiqué dans deux arrêtés préfectoraux.

ASSE : Un déplacement strictement encadré à Grenoble

L’ASSE bénéficiera du soutien de ses supporters lors du match contre Grenoble Foot, ce samedi (20h) au stade des Alpes. Ils seront autour de 1 000 fans dans le parcage visiteurs. Ils ne sont pas frappés d’interdiction de déplacement en Isère lors de la rencontre de la 27e journée de Ligue 2.

En revanche, l’arrivée à Grenoble et leur déplacement au stade sont soumis à de stricts encadrements. La préfecture de l’Isère a publié deux arrêtés autour du match de ce samedi 14 mars 2026.

S’appuyant sur un contentieux historique entre le supporter de l’AS Saint-Etienne et ceux de Grenoble Foot 38, les autorités iséroises ont décidé que le déplacement des Stéphanois soit strictement encadré.

Ils seront pris en charge à l’entrée de la ville de Grenoble et escortés jusqu’ à l’espace réservé aux visiteurs dans le stade des Alpes. Le peuple vert est aussi interdit d’accès dans le centre-ville de Grenoble, comme souvent lors des déplacements.

Le deuxième arrêté rappelle l’interdiction de transporter, de porter et de faire usage de fumigènes et d’artifices de divertissement sur la voie publique ou en direction de l’espace public.

L’AS Saint-Etienne explose l’affluence à Grenoble

Ce match GF38 – ASSE suscite un fort engouement chez les supporters grenoblois. Selon Le Dauphiné Libéré près de 15 000 spectateurs sont attendus au stade des Alpes.

Or, la moyenne de spectateurs par match dans l’enceinte cette saison est de 3 480. L’arrivée de l’équipe de Saint-Etienne à Grenoble est donc en passe de battre le record d’affluence du club.

