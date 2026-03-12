Mercato OM : Benatia traque un international allemand  

La direction de l’OM vise un gros coup au Bayern Munich pour le mercato estival. Un international allemand pourrait poser ses valises à Marseille.

Mercato : L’OM active la piste Leon Goretzka pour muscler son entrejeu

Alors que la course au podium bat son plein, l’OM fouille déjà un peu partout pour l’été prochain. Dans l’optique de bâtir un effectif capable de briller sur la scène européenne, le directeur de football du club, Medhi Benatia aurait pris contact avec une figure importante du Bayern Munich : Leon Goretzka.

Après les désillusions récentes (une élimination précoce en Ligue des Champions et une sortie en Coupe de France face à Toulouse), Marseille sait qu’il n’a plus le droit à l’erreur. Actuellement de retour sur le podium à la faveur des déboires lyonnais, le club phocéen doit impérativement valider son ticket pour la C1 afin d’attirer des profils de calibre international.

Selon les informations de Transfermarkt, l’intérêt pour l’international allemand (31 ans) se confirme. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’homme aux 67 sélections avec la Mannschaft apporterait une expérience inestimable au milieu de terrain marseillais. Si le dossier semble audacieux, l’OM compte sur son projet sportif pour convaincre le Munichois de relever le défi en Provence.

