PSG : Ousmane Dembélé blessé contre Chelsea ? Enrique répond

Ousmane Dembélé a cédé sa place à Kang-In Lee à la 69e minute de jeu contre Chelsea hier soir en Ligue des Champions. Une nouvelle blessure pour l’attaquant du PSG ? Son entraîneur Luis Enrique a donné de ses nouvelles après le match.

PSG : Luis Enrique n’a pas voulu prendre de risque avec Dembélé

Titulaire mercredi soir, Ousmane Dembélé a participé à la large victoire du Paris Saint-Germain contre Chelsea (5-2) au Parc des Princes, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Buteur en première période, l’attaquant de 28 ans a cédé sa place à la 69e minute de jeu, remplacé par Kang-In Lee, ce qui a immédiatement soulevé des interrogations sur son état physique.

Surtout que le Ballon d’Or 2025 est sorti en grimaçant après avoir déjà été touché au mollet ces dernières semaines. En conférence de presse, Luis Enrique a toutefois tenu à rassurer sur la situation de Dembélé. L’entraîneur du Paris SG a expliqué que ce changement était avant tout prévu dans la gestion de son retour.

« La difficulté avec les joueurs de retour d’une blessure est toujours de donner le nombre de minutes pour améliorer leur état. On a discuté pour voir son état. Il a très bien joué, il a fait ce qu’il fait normalement », a déclaré Luis Enrique, qui s’est même montré optimiste pour la suite.

Luis Enrique : « On s’attend à le voir à Londres »

De retour de blessure face à l’AS Monaco vendredi dernier, Ousmane Dembélé a enchaîné avec une titularisation ce mercredi soir face à Chelsea en Ligue des Champions. Si l’international français n’a pas rechuté cette fois, Luis Enrique n’a pas voulu prendre de risque en le remplaçant à l’heure de jeu. D’ailleurs, le technicien espagnol espère même pouvoir compter sur son numéro 10 pour la suite de la compétition, notamment lors du match retour à Londres le mardi prochain.

« Avec les joueurs de retour, il faut donner un nombre de minutes exactes pour continuer leur amélioration. Ousmane a très bien joué. C’est une très bonne nouvelle. On l’attend à Londres dans un match très important », a confié le successeur de Christophe Galtier.

