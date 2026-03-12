ASSE : Forfait confirmé pour Larsonneur et 6 autres blessés

L’entraîneur de l’ASSE a confirmé le forfait de Gautier Larsonneur contre Grenoble Foot, ainsi que l’indisponibilité de trois autres blessés.

ASSE : Gautier Larsonneur out contre Grenoble et Annecy

Touché à la cuisse lors du match de l’ASSE contre le Red Star, samedi dernier, Gautier Larsonneur ne prendra pas part au déplacement à Grenoble. Il est victime d’une déchirure musculaire comme annoncé. Philipe Montanier l’a confirmé en conférence de presse, dans son point-santé, ce jeudi midi.

Lisez aussi : GF38 – ASSE : La préfecture de l’Isère frappe fort !

À voir

GF38 – ASSE : La préfecture de l’Isère frappe fort !

Le gardien de but numéro 1 des Verts manquera également la réception du FC Annecy à Geoffroy-Guichard, le samedi 21 mars. Son retour est espéré après la trêve internationale, le 4 avril prochain, contre l’AS Nancy au stade Marcel Picot.

« Gautier Larsonneur sera certainement forfait pour les deux prochains matchs. La trêve nous laisse plus de temps, l’objectif est qu’il revienne juste après », a-t-il fait savoir.

Maubleu titulaire pour la 1re fois cette saison

Cette absence est une mauvaise nouvelle pour l’AS Saint-Etienne, qui a besoin de son dernier rempart dans le sprint final pour la montée en Ligue 1. En l’absence de Gautier Larsonneur, c’est évidemment Brice Maubleu (36 ans) qui sera dans les perches des Verts.

Mais il n’a pas joué le moindre match en Ligue 2 cette saison. de ce fait, des interrogations demeurent sur sa forme actuelle. Cependant, le coach des Stéphanois a tenu à dissiper les inquiétudes : « On est très rassurés par Brice Maubleu, qui est un gardien de haut niveau, pour atteindre nos objectifs ».

Lamba et Jaber proches du retour, Tardieu absent plusieurs semaines

Par ailleurs, Philippe Montanier est toujours privé de Chico Lamba, Maxime Bernauer, Mahmoud Jaber, Djylian N’Guessan, Joao Ferreira et Florian Tardieu pour affronter Grenoble Foot 38. Le dernier sera même absent plus longtemps.

À voir

Mercato OM : Benatia traque un international allemand

« Chico Lamba va très bien et jouera en Réserve, dimanche, pour reprendre le rythme. Mahmoud Jaber reste en individuel. Ce sera assez long pour Florian Tardieu, absent au moins plusieurs semaines », a-t-il indiqué.

Rappelons que l’ASSE est sur une série de cinq victoires de rang en championnat avec son nouvel entraîneur. Elle pourrait s’installer provisoirement dans le fauteuil de leader, samedi, en cas de victoire, en attendant le match de Troyes à Annecy, le lundi 16 mars.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Que devient « Socios Verts » ? La réponse de Chatonnier

ASSE : Grosse annonce pour Larsonneur avant Grenoble !

À voir

PSG : Ousmane Dembélé blessé contre Chelsea ? Enrique répond

ASSE : Encore une mauvaise nouvelle pour Sainté avant Grenoble