Mercato OM :  Mykhavko attendu à Marseille ?

Le solide défenseur ukrainien, Taras Mykhavko est sur la short-list de la direction de l’OM en vue du prochain mercato estival. Des géants européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato OM : Benatia lorgne un roc ukrainien

Un jeune roc s’éloigne de l’OM à quelques mois de l’ouverture du mercato estival. Deux géants anglais avancent sur le même dossier : Chelsea FC et Manchester United. Leur cible ? Un jeune talent venu d’Ukraine. Et pas n’importe lequel : Taras Mykhavko.

Depuis plusieurs mois, Marseille cherche un renfort solide en défense centrale. Le club phocéen pourrait dire au revoir à Leonardo Balerdi. L’international argentin traverse un sale temps sur la Canebière cette saison. L’été dernier déjà, la direction phocéenne explorait plusieurs pistes pour sécuriser l’arrière-garde. Parmi elles figurait un profil évoluant au Dynamo Kiev, Mykhavko.

Le club marseillais était même passé à l’action. Une offre estimée à 15 millions d’euros aurait été transmise pour tenter de recruter Taras Mykhavko. Les discussions ont débuté, mais le transfert n’a pas été finalisé avant a clôture du marché des transferts. Le dossier est donc resté ouvert. Et désormais la concurrence est rude.

D’après les informations de Transferfeed, Chelsea et Manchester United veulent désormais récupérer le défenseur ukrainien. Les deux clubs de Premier League se montrent actifs. Le joueur, lui, continue de livrer des performances XXL. Sur Transfertmarkt, il vaut 8 millions d’euros.

Solide, mature, international ukrainien : son profil séduit partout en Europe. Car l’Angleterre n’est pas seule sur le coup. Des clubs espagnols, italiens et allemands suivent également la progression de la pépite. Pour Marseille, la situation se complique. Le talent repéré en premier attire désormais toute l’Europe. Et face à la puissance financière des clubs anglais, la bataille s’annonce difficile.

