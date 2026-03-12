Mercato FC Nantes :  Vahid Halilhodzic a trouvé son goleador

Le nouveau technicien du FC Nantes, Vahid Halilhodzic veut miser sur un buteur pour assurer le maintien. Youssef El-Arabi va retrouver le sourire à Nantes.

FC Nantes : Vahid Halilhodzic va relancer El-Arabi

Choc au FC Nantes. La direction tranche. Ahmed Kantari s’en va. Une décision prise après la défaite contre Angers SCO (0-1). L’objectif des Kita est de sauver la saison. La 17e place en Ligue 1 inquiète, la pression monte.

Vahid Halilhodžić fait son retour à la Beaujoire. Il prend les rênes de la maison Jaune et va tenter d’éviter la descente en Ligue 2. Et avec lui, un nouvel équilibre possible dans le vestiaire. Certains joueurs y perdent. D’autres, au contraire, peuvent renaître. Parmi eux, un profil attire l’attention : Youssef El-Arabi.

Dans l’effectif actuel, El-Arabi possède un atout rare. Un lien avec le nouvel entraîneur. Les deux hommes se connaissent. Ils ont travaillé ensemble au Maroc. À l’époque, Halilhodžić dirige la sélection. Sous ses ordres, El-Arabi obtient six sélections. Deux comme titulaire. Ces six matchs représentent aussi ses dernières apparitions internationales. La dernière remonte au 30 mars 2021, face au Burundi.

Autrement dit, Vahid connaît le joueur. Son profil, son tempérament, son sens du but. Cette familiarité peut favoriser la gestion du groupe. Cette saison, El-Arabi joue régulièrement. Vingt-deux apparitions sur vingt-cinq journées de championnat.

Mais l’efficacité baisse. Le buteur reste muet depuis le 6 décembre. Trois buts en Ligue 1. Avec l’arrivée de Halilhodžić, la situation peut changer. Et l’expérience du vétéran peut redevenir une arme dans la lutte pour le maintien.

