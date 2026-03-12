OL : Des supporters agressés, le Celta Vigo réagit fermement

Des supporters de l’OL ont été violentés à Vigo, mercredi soir, par des ultras du Celta. Le club galicien a réagi rapidement pour condamner l’agression.

Avant Celta – OL : Des supporters Lyonnais tabassés à Vigo

L’OL est en Galice pour affronter le Celta Vigo, lors du match aller des 8es de finale de la Ligue Europa, jeudi (21h). Les supporters du club rhodanien sont également du déplacement.

Toutefois, un groupe de fans de Lyon ont été tabassés dans un restaurant du centre-ville par des ultras du club espagnol, encagoulés, selon plusieurs médias dont AS et La Voz de Galicia.

À voir

ASSE : Forfait confirmé pour Larsonneur et 6 autres blessés

Outre les nombreux dégâts matériels causés par l’affrontement de mercredi, il y a des blessés parmi les supporters du club rhodanien.

Le Celta Vigo condamne l’acte des ultras et annonce des mesures

Le Celta Vigo a réagi immédiatement, en condamnant l’agression dont ont été victime les Lyonnais, dans un communiqué officiel.

« Le Real Club Celta incarne, défend et promeut des valeurs que tous ses supporters connaissent et partagent […]. La violence, sous toutes ses formes, ne fait pas partie de l’identité ni des valeurs du celtisme. Par conséquent, le club condamne fermement tout type d’acte violent, comme celui qui s’est produit dans une rue du centre-ville, contre des supporters de l’Olympique Lyonnais.

Le Celta prendra les mesures nécessaires pour empêcher ce type de supporters violents, qui ne représentent en aucun cas le celtisme, d’occuper une place dans le stade Abanca Balaídos, un lieu où seule la rivalité sportive fondée sur la tolérance et le respect a sa place.

À voir

Mercato OM : Trois pépites se rapprochent de Marseille

Lisez aussi : OL : Endrick à Lyon, la lune de miel c’est terminé !

Le club espère et souhaite que le match de ce jeudi et le match retour à Lyon (le 19 mars) se déroulent sans autre incident et soient exclusivement […] un défi sportif passionnant pour atteindre les quarts de finale de la Ligue Europa », a écrit le club, adversaire de l’OL en C3.

Lire aussi sur l’OL :

OL : Endrick a déjà fait mal au Celta, Giraldez le craint

OL : Un groupe fortement diminué contre le Celta Vigo

À voir

LDC : Liam Rosenior totalement dégoûté après PSG – Chelsea !

OL : Après la CdF, le spectre de tout perdre plane à Lyon