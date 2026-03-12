Absence de Larsonneur jusqu’en avril, l’ASSE en danger ?

L’ASSE va devoir se passer de son gardien numéro 1, Gautier Larsonneur, pour les deux prochains matchs. C’est un coup dur pour les Verts dans la course pour la montée en Ligue 1 !

ASSE : Gautier Larsonneur va manquer Grenoble et Annecy

Gautier Larsonneur (29 ans), capitaine de l’ASSE, a contracté une blessure musculaire lors du match remporté contre le Red Star (2-0), le samedi 7 mars. Cinq jours plus tard, Philippe Montanier confirme une déchirure à la cuisse qui va l’éloigner du terrain jusqu’en avril prochain.

« Gautier sera absent au moins les deux prochains matchs. L’objectif pour lui sera de revenir après la trêve internationale », a-t-il fait savoir.

Concrètement, le portier titulaire de l’AS Saint-Etienne manquera le match contre le FC Annecy au stade Geoffroy-Guichard, le samedi 21 mars, en plus de celui contre Grenoble Foot, ce samedi 14 mars, au stade des Alpes (20h).

Son retour est espéré le 4 avril prochain, face à l’AS Nancy au stade Marcel Picot, lors de la 29e journée. Néanmoins, rien n’indique en ce moment que la blessure de Gautier Larsonneur va cicatriser entièrement d’ici début avril, et qu’il pourra rejouer dans trois semaines.

Montanier fait confiance à Maubleu, un joueur irréprochable

Pour l’heure, Philippe Montanier est contraint de faire confiance à Brice Maubleu, l’éternel doublure. Il n’a pourtant pas joué la moindre minute en Ligue 2 cette saison ! Il s’est contenté de deux matchs en coupe de France, face des clubs amateurs : l’AS Quetigny (3-1) et Ecotay Moingt (11-1). Néanmoins, le nouvel entraîneur de l’ASSE lui fait confiance pour bien garder la cage.

« Brice va occuper le poste […]. J’ai bien connu son rôle (de numéro deux). Il est déterminant. Il y a des joueurs comme lui qui véhiculent des valeurs. Il est exemplaire à l’entraînement, il guide ses jeunes partenaires. Grenoble est un joli clin d’œil. Il aura toute sa famille dans les tribunes », a déclaré Philippe Montanier, lui-même ancien gardien de but.

Brice Maubleu est-il prêt pour assurer l’intérim ?

Il faut noter que le portier de 36 ans n’a pas le niveau actuel de Gautier Larsonneur, qui a joué presque tous les matchs (118) depuis son arrivée à Saint-Etienne en janvier 2023. Lors des 5 victoires consécutives actuelles des Verts, Larsonneur est crédité de 3 clean sheet et il n’a concédé que 2 buts.

Évidemment, Maubleu part avec un gros handicap, du fait d’avoir joué seulement trois matchs en deux ans chez les Verts. Il n’aura pas le temps de prendre ses repères, il doit retrouver immédiatement ses réflexes et performer dès le match à Grenoble.

C’est un gros défi pour lui, car Philippe Montanier vise une sixième victoire consécutive, afin de se rapprocher de la montée en Ligue 1.

