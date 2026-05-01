‎Mercato OM : Chelsea voulait ce crack, il a choisi Marseille

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L’OM vient de réussir l’un de ses coups de mercato les plus discrets. Le club phocéen a conservé l’un de ses fleurons de la formation malgré le forcing de Chelsea et de plusieurs écuries européennes.
Mercato OM : Saïd Remadnia reste à Marseille
Pour l’Olympique de Marseille, c’est un dossier stratégique bouclé pour l’avenir. Sous la menace de Chelsea, le club phocéen est parvenu à obtenir de Saïd Remadnia la signature d’un contrat stagiaire assorti d’une clause d’accession au statut professionnel. Un joli coup pour un OM à reconstruire pour la saison prochaine. Ce qui frappe dans ce dossier, c’est la nature même du choix opéré.
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Rester à l’OM à 17 ans alors que Chelsea frappe à la porte, ce n’est pas de la naïveté, c’est une décision mûrement réfléchie, fondée sur un constat tangible : la passerelle entre le centre de formation phocéen et l’équipe professionnelle n’a jamais été aussi praticable. Le jeune milieu offensif (polyvalent, capable d’évoluer sur un côté ou dans l’axe) a été convaincu par la trajectoire de ceux qui l’ont précédé vers le groupe pro.
Un avenir tout tracé sur la Canebière
Les statistiques personnelles de Remadnia valident ce statut de joueur à part : 14 matchs en U19 nationaux, 3 buts, plus 7 apparitions en Youth League pour 2 réalisations et une passe décisive. Passé par la France U17 avant d’opter pour la Tunisie U20, ce natif de Marseille cumule les expériences à un âge où d’autres découvrent encore le monde des équipes de jeunes.
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Dans un contexte de turbulences institutionnelles, voir un talent local résister aux sirènes anglaises envoie un message fort sur la vitalité réelle du projet marseillais. La formation, souvent sous-estimée dans le débat public sur l’OM, est en train de redevenir un pilier, silencieux mais solide. C’est peut-être là, plus que dans n’importe quel recrutement onéreux, que se joue l’avenir du club.