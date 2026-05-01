‎Mercato OM : Chelsea voulait ce crack, il a choisi Marseille

‎L’OM vient de réussir l’un de ses coups de mercato les plus discrets. Le club phocéen a conservé l’un de ses fleurons de la formation malgré le forcing de Chelsea et de plusieurs écuries européennes.

‎Mercato OM : Saïd Remadnia reste à Marseille

Pour l’Olympique de Marseille, c’est un dossier stratégique bouclé pour l’avenir. Sous la menace de Chelsea, le club phocéen est parvenu à obtenir de Saïd Remadnia la signature d’un contrat stagiaire assorti d’une clause d’accession au statut professionnel. Un joli coup pour un OM à reconstruire pour la saison prochaine. ‎Ce qui frappe dans ce dossier, c’est la nature même du choix opéré.

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Rester à l’OM à 17 ans alors que Chelsea frappe à la porte, ce n’est pas de la naïveté, c’est une décision mûrement réfléchie, fondée sur un constat tangible : la passerelle entre le centre de formation phocéen et l’équipe professionnelle n’a jamais été aussi praticable. Le jeune milieu offensif (polyvalent, capable d’évoluer sur un côté ou dans l’axe) a été convaincu par la trajectoire de ceux qui l’ont précédé vers le groupe pro.

Un avenir tout tracé sur la Canebière

‎Les statistiques personnelles de Remadnia valident ce statut de joueur à part : 14 matchs en U19 nationaux, 3 buts, plus 7 apparitions en Youth League pour 2 réalisations et une passe décisive. Passé par la France U17 avant d’opter pour la Tunisie U20, ce natif de Marseille cumule les expériences à un âge où d’autres découvrent encore le monde des équipes de jeunes.

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‎Dans un contexte de turbulences institutionnelles, voir un talent local résister aux sirènes anglaises envoie un message fort sur la vitalité réelle du projet marseillais. La formation, souvent sous-estimée dans le débat public sur l’OM, est en train de redevenir un pilier, silencieux mais solide. C’est peut-être là, plus que dans n’importe quel recrutement onéreux, que se joue l’avenir du club.