ASSE : Trophées UNFP, deux joueurs de Saint-Etienne nommés

Deux joueurs de l’ASSE sont nommés pour les Trophées UNFP de la Ligue 2, dont les lauréats seront connus le lundi 11 mai 2026.

ASSE : Trophées UNFP, Davitashvili et Larsonneur nommés

Troisième de la Ligue 2, à deux journées de la fin du championnat, l’ASSE place deux joueurs parmi les meilleurs de la saison 20258-2026. Zuriko Davitashvili (25 ans) et Gautier Larsonneur (29 ans) sont parmi les joueurs sélectionnés pour le titre de meilleur joueur et meilleur gardien de but de Ligue 2 cette saison.

Union nationale des Footballeurs professionnels (UNFP) a dévoilé sa liste des nommés dans toutes les catégories, ce jeudi. Quant à la 34e cérémonie des Trophées UNFP, elle se tiendra lundi prochain, après la 33e journée de Ligue 2 et la 32e journée de Ligue 2.

Zuriko Davitashvili est en compétition avec Tawfik Bentayeb de l’ESTAC, Giovani Versini de Pau FC, Martin Adeline et Enzo Bardeli de Dunkerque. Quant à Gautier Larsonneur, il est opposé à Quentin Braat (Rodez), Ewen Jaouen (Reims), Hillel Konaté (Troyes) et Gaëtan Poussin (Red Star).

Palette technique sans limite 🎨

Leur football, du grand art



M. ADELINE

E. BARDELI

T. BENTAYEB

Z. DAVITASHVILI

G. VERSINI



Les artistes de @Ligue2BKT, nommés au Trophée UNFP du Meilleur Joueur de la saison 👨‍🎨#TropheesUNFP pic.twitter.com/TNOrXvTRI4 — UNFP (@UNFP) April 30, 2026

Zuriko Davitashvili, meileur buteur des Verts

Zuriko Davitashvili mérite bien sa place parmi les nommés. Il est l’actuel meilleur buteur de l’AS Saint-Etienne, avec 13 buts et 4 passes décisives en 28 matchs disputés en championnat cette saison. L’ailier gauche des Verts est devancé au classement général des buteurs de la Ligue 2, par Tawfik Bentayeb de Troyes (18 buts), Louis Mafouta de Guingamp (15 buts) et Thomas Robinet de Dunkerque (14 buts).

Gautier Larsonneur, lauréat en 2024 avec Saint-Etienne

Même si sa boulette contre l’ES Troyes fait encore grand bruit, Gautier Larsonneur fait également une saison plus ou moins honorable. Il est auteur de 16 victoires, 4 nuls et 10 clean sheet en 29 matchs disputés.

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En 2024, le portier et capitaine de l’ASSE avait été le lauréat du Trophée UNFP du meilleur gardien de but. Avec le Stade Brestois, il avait été nommé en 2018 puis en 2019.