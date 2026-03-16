Mercato ASSE : Un renfort d’hiver dévoile déjà son avenir

Arrivé à l’ASSE fin janvier dernier, une recrue a envoyé un message à la Direction du club, au sujet de son avenir.

Mercato : Abdoulaye Kanté veut rester à l’ASSE

Recrue hivernale, Abdoulaye Kante est prêté à l’ASSE pour seulement six mois, soit jusqu’au 31 juin 2026. Cependant, son contrat est assorti d’une option d’achat. Le milieu de terrain débarqué de Middlesbrough FC, en Championship, s’est imposé rapidement dans l’équipe stéphanoise.

En dehors de son premier match, il a été titulaire à 5 reprises lors des 5 derniers matchs consécutifs disputés en Ligue 2. Le joueur révélé à l’ESTAC fait donc partie des hommes-clés du nouvel entraîneur, Philippe Montanier, dans l’entrejeu.

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Interrogé par Le Progrès, Abdoulaye Kanté a dévoilé son avenir. Il souhaite poursuivre l’aventure à l’AS Saint-Etienne à l’issue de son prêt. « Oui, l’idée première de partir en prêt est venue de moi », a-t-il justifié, dans un premier temps, avant d’annoncer la couleur : « Si un joueur et ses agents acceptent qu’il y ait une option d’achat, c’est qu’ils se projettent déjà. Le club aussi ».

Kanté déterminé pour la montée de Saint-Etienne en Ligue 1

Le joueur de 20 ans se projette évidemment avec les Verts. Il espère ainsi la levée de l’option d’achat qui accompagne son prêt. Pour ce faire, il lui faudra achever de convaincre les décideurs de Kilmer Sports Ventures et Philippe Montanier.

Sur le terrain, il entendant tout donner lors des 7 derniers matchs de la saison régulière et éventuellement pendant les barrages. « Je suis bien ici (à l’ASSE) et je veux qu’on atteigne notre objectif. On donne tout », a déclaré le jeune Ivoirien.

Rappelons qu’Abdoulaye Kanté a été transféré de Troyes à Middlesbrough à 3 millions d’euros en juillet 2025. Selon Transfermarkt, sa valeur actuelle est estimée au même montant.

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