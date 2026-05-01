ASSE : Montée en L1, l’annonce fracassante de Larsonneur

Gautier Larsonneur envisage désormais le passage de l’ASSE par les play-offs puis les barrages pour tenter d’accéder en Ligue 1.

ASSE : Le mea-culpa de Gautier Larsonneur

Fortement impliqué dans la défaite de l’ASSE face à l’ES Troyes AC à Geoffroy-Guichard (0-3), samedi dernier, Gautier Larsonneur a fait son mea-culpa. Il a reconnu sa part de responsabilité sur les trois buts concédés en 4 tires cadrés, ce jeudi, en conférence de presse d’avant-match. Mais pour lui, il faut penser aux deux derniers matchs du championnat, contre Rodez AF, puis Amiens SC.

« Il a fallu digérer cette défaite contre Troyes. Elle a fait mal, elle a été dure pour tout le monde. On a fait trop d’erreurs, on a revu tout ça. Maintenant, on est toujours au contact (du Mans FC, ndlr). On ne va pas s’apitoyer, on est encore en vie. Il reste deux matchs », a-t-il déclaré.

Larsonneur : « S’il faut passer par les barrages, on tentera le coup »

Désormais troisième au classement, l’AS Saint-Etienne n’a plus son destin en mains pour rejoindre directement la Ligue 1. Les Stéphanois croisent les doigts pour que les Manceaux trébuchent contre Reims ou Bastia pour les doubler. Dans le cas contraire, les Verts seront contraints de disputer les play-offs, puis éventuellement les barrages, pour espérer rejoindre Troyes dans l’élite.

Capitaine de l’équipe des Verts, Gautier Larsonneur pense à cette éventualité. « Il faudra avoir ce supplément d’âme pour ramener le club où il mérite d’être. Et s’il faut passer par les barrages, on tentera de refaire le même coup qu’il y a deux ans. Il faudra faire le nécessaire », a-t-il annoncé.

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Pour mémoire, l’ASSE avait fini la saison 2023-2024 à la 3e place de Ligue 2. Ensuite, elle avait éliminé Rodez AF (2-0) lors des play-off 2, pour accéder aux barrages. À l’étape décisive pour la montée, Sainté avait relégué le FC Metz, grâce à sa victoire (2-1) à l’aller, puisque les deux équipes s’étaient neutralisées (2-2) au retour.