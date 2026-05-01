Mercato: Le PSG reçoit une nouvelle hallucinante pour Kroupi

Révélation de la saison 2025-2026 en Premier League, Éli Junior Kroupi continue de faire tourner les têtes en Europe. Au coeur d’une grosse bataille entre cadors anglais, l’attaquant français intéresserait aussi le PSG. Mais Bournemouth semble bien déterminé à garder son joyau de 19 ans.

Mercato : Le PSG défie la Premier League pour Kroupi

Récemment, le site Football Insider a révélé que Bournemouth pourrait accepter une offre d’environ 70 millions d’euros pour laisser partir Éli Junior Kroupi lors du prochain mercato d’été. « À Bournemouth, ils ne veulent en théorie pas le perdre. Mais si une grosse offre arrive, ils vont s’asseoir à la table, discuter et l’étudier sérieusement », a assuré Pete O’Rourke, spécialiste du marché anglais et des informations sur les joueurs de la Premier League.

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Un montant largement dans les cordes des finances du Paris Saint-Germain qui voit l’international espoir français comme le grand numéro 9 tant attendu par Luis Enrique. Les relations entre le PSG et les Cherries sont bonnes, puisque les deux clubs ont fait affaire pour un montant similaire en ce qui concerne le transfert d’Ilya Zabarnyi.

Mais les grands clubs anglais sont prêts à tout faire pour garder l’ancien attaquant de Lorient en Premier League. Alors que Manchester United est prêt à dégainer pour Éli Junior Kroupi, Arsenal suit de très près l’évolution de ce dossier d’après talkSPORT.

Tandis que Manchester City n’exclut pas de passer à l’action lors du mercato estival, à en croire Sky Sport. Tout comme Chelsea et Liverpool qui sont également sur le coup. Face à la qualité des prétendants de son joueur, Bournemouth pourrait revoir ses exigences à la hausse.

Bournemouth attend 92M€ pour Junior Kroupi

Jeune talent prometteur et polyvalent, Éli Junior Kroupi a franchi un cap cette saison. Arrivé à Bournemouth l’été passé, le natif de Lorient est devenu le premier joueur âgé de moins de 20 ans à marquer au moins 10 buts dès sa première saison en Premier League depuis Robbie Keane en 1999-2000.

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Tout logiquement, cette statistique fait du joueur l’un des attaquants européens les plus demandés sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain, déterminé à recruter un vrai avant-centre cet été pour compenser un possible départ de Gonçalo Ramos, serait déjà en contact avec son agent Moussa Sissoko. Mais les Cherries ne braderont pas leur trésor français.

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En effet, si Kroupi est prêt à rejoindre une équipe plus ambitieuse, ses dirigeants ne comptent pas le lâcher pour moins de 92 millions d’euros. Une bataille de titans s’annonce donc dans ce dossier dans les semaines à venir. Reste maintenant à savoir si le Paris Saint-Germain ou un autre prétendant sera prêt à s’aligner sur les exigences élevées de Bournemouth, bien décidé à ne pas brader l’un de ses plus grands espoirs.