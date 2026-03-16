ASSE : Maubleu sauve Saint-Etienne et écœure Grenoble

Brice Maubleu a bien tenu les buts de l’ASSE contre Grenoble Foot, en l’absence de Gautier Larsonneur. Il a même écœuré son ancien club.

ASSE : Maubleu, 3 arrêts décisifs et un clean sheet contre Grenoble Foot

Titulaire pour la première fois avec l’ASSE en Ligue 2, Brice Maubleu a réussi son match contre Grenoble Foot, samedi. Dans un stade des Alpes qu’il connaît très bien, pour avoir défendu les couleurs du club grenoblois entre 2008 et 2012, puis de 2014 à 2024, le portier de 36 ans n’a pas concédé de but à son ancienne équipe.

Il a été auteur de trois arrêts décisifs, permettant ainsi aux Verts de s’en tirer avec le point du match nul (0-0). Grâce à Brice Maubleu, l’AS Saint-Etienne a réussi un quatrième clean sheet, dont trois d’affilée, en six matchs avec le nouveau coach, Philippe Montanier.

Rizzetto (GF38) : « On est tombé sur un très grand gardien »

Selon l’entraîneur de GF38, le portier des Stéphanois n’a pas été que décisif, il a surtout découragé ses anciens coéquipiers. « On est tombé sur un très grand gardien », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre de la 27e journée de Ligue 2.

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Franck Rizzetto pense que l’ancien capitaine de Grenoble a répondu de la meilleure des manières à ses détracteurs à l’ASSE. « Apparemment, Brice Maubleu était décrié. Je pense qu’il y en a beaucoup qui ne doivent pas connaître ses qualités. Il l’a prouvé, samedi. Et ça fera fermer la bouche à certaines personnes », a-t-il martelé.

L’AS Saint-Etienne n’a certes pas remporté le match contre Grenoble Foot, mais elle reste deuxième au classement, à un point du leader, l’ES Troyes AC, qui affronte le FC Annecy ce lundi (19h45).

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