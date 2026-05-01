Mercato OL : Réaction glaciale de Puel au départ de Boudache

Claude Puel, entraineur de l’OGC Nice, a réagi au départ de Kaïl Boudache du Gym à l’OL à la fin de la saison.

OL Mercato : Kaïl Boudache va quitter Nice pour Lyon

Lancé en Ligue 1 cette saison avec l’OGC Nice, Kaïl Boudache est l’une des révélations l’équipe niçoise. Il a joué 15 matchs, soit 11 en Ligue 2, deux en Ligue Europa et deux autre en coupe de France. Il a marqué un but en championnat et un en coupe nationale.

Toutefois, l’ailier de 19 ans ne pas poursuivre sa progression dans son club formateur. En fin de contrat avec le club azuréen, il est annoncé vers l’OL. Selon L’Équipe, il a déjà passé la visite médicale et a trouvé un accord contractuel de trois ans avec le club rhodanien, en attendant la fin de la saison.

Puel n’écarte pas Boudache pour son choix lyonnais

Interrogé sur le départ du Franco-Algérien à Lyon, Claude Puel estime qu’il ne l’écarte pas de l’équipe de Nice à cause de sa décision de rejoindre un autre club. « Je n’élimine pas un joueur sur ces critères. Seulement sur des indicateurs sportifs », a-t-il répondu en conférence de presse.

Rappelons que Kaïl Boudache n’était pas dans le groupe des Aiglons contre Le Havre (1-1), lors de la 29e journée de Ligue 1, le 12 avril dernier. Une semaine plus tard, il était quasiment resté sur le banc de touche, ne jouant que le temps additionnel. Dimanche dernier, l’attaquant en approche à l’Olympique Lyonnais était entré en jeu à la 67e minute, à la place de Mohamed-Ali Cho.

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Mais son temps de jeu réduit pourrait s’expliquer par le fait qu’il n’a pas gagné sa place lors des entraînements, selon le coach de l’OGC Nice. « Si le sportif ne met pas tout ce qu’il faut au quotidien, alors oui, je peux l’écarter pour son bien et celui du groupe », a-t-il expliqué.