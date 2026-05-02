FC Nantes – OM : compositions probables, pression de feu sur Habib Beye

La marge de manœuvre est très réduite pour l’OM et Habib Beye au moment d’affronter le FC Nantes. Les compositions probables du FCN et de l’Olympique de Marseille montrent la dimension que prend cette rencontre de la 32e journée de Ligue 1.

Pourquoi le FC Nantes et l’OM jouent déjà une finale

À trois journées de la fin du championnat Ligue 1, chaque match devient une finale pour l’Olympique de Marseille qui n’a plus droit à l’erreur. Loin de sa 3e place ciblée pour cette saison, le club phocéen doit engranger des points match après match et espérer des revers de Lyon, Lille OSC le Stade Rennais pour espérer revenir dans la partie. Du côté du FC Nantes, même scénario : chaque match doit être gagné pour éviter la descente en Ligue 2 qui semble quasiment actée.

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Habib Beye, pratiquement déjà sur le départ dans l’esprit des dirigeants marseillais, peut éviter de se faire évincer dans cette fin de saison. Pour ce faire, il devra conduire ses joueurs à la victoire lors de cette 32e journée du championnat. Avec un faible ratio de 40 % de victoires depuis son retour dans la cité phocéenne, l’ancien entraîneur du Paris FC comprend d’office que son niveau de performance n’est pas à la hauteur de celui espéré dans la cité phocéenne.

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Mais pour éviter un départ avant l’heure, il devra gagner son match face au FCN qui s’annonce difficile du fait de la situation des Canaris, qui ne voudront rien lâcher, mais aussi parce que des absences contrarient les plans de l’ex-technicien du Stade Rennais. Jeffrey de Lange devrait garder les buts, sécurisé dans la défense par Tochukwu Nnadi.

La compo probable de l’OM :

Gardien : Jeffrey de Lange – Défense : Tochukwu Nnadi, Balerdi, Medina – Milieu de terrain : Emerson, Vermeeren, Timber, Höjbjerg – Attaque : Hamed Junior Traoré, Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang.

La compo du FC Nantes qui joue à domicile

Gardien : Patrik Carlgren – Défense : Guilbert, Yousuf, Cozza, Machado – Milieu de terrain : Ibrahim Sissoko, Mohamed Kaba, Francis Coquelin, Johann Lepenant – Attaque : Ignatius Ganago et Abline.

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Coach Vahid Halilhodzic devrait profiter de cette arrivée de l’OM, au plus mal avec une sixième place au classement de Ligue 1, pour tenter un coup. Une victoire pourrait lui permettre de se rapprocher de l’AJ Auxerre qui compte 25 points avant de profiter des deux matchs restants face au RC Lens et Toulouse FC pour accroître ses chances de se sauver.

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Avec 20 points à leur compteur, les Canaris seraient condamnés en cas de défaite face à l’OM et une victoire de l’AJA face au SCO Angers.