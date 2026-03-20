OL :Consolation bizarre d’Aulas, après l’élimination de Lyon

Jean-Michel Aulas, ancien président de l’OL, a réagi à l’élimination du club rhodanien, mais sur un ton un peu bizarre !

Aulas après la défaite de l’OL : « Il faut savoir perdre un match le jeudi pour gagner le dimanche »

L’OL a été éliminé prématurément de la Ligue Europa, en huitième de finale, jeudi, au Groupama Stadium. L’équipe de Paulo Fonseca s’est inclinée devant le Celta Vigo de Claudio Giraldez (2-0).

Le match a été marqué par l’exclusion rapide de Moussa Niakhaté à la 19e minute de jeu. L’Olympique Lyonnais a ensuite encaissé deux buts (61e et 90e +2). Cette élimination n’a pas laissé Jean-Michel Aulas sans réaction.

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Cependant, la sortie du dirigeant Lyonnais ne passe pas auprès des supporters, comme le témoignent leurs réactions sur les réseaux sociaux. « Il faut savoir quelques fois perdre un match le jeudi pour gagner le dimanche », a-t-il déclaré dans Le Progrès.

Aulas espère remporter le vote de dimanche à Lyon

Candidat aux municipales à Lyon, l’homme d’affaires de 76 ans fait ainsi référence au second tour du vote de dimanche. Jean-Michel Aulas, avec 36,78 % des suffrages au premier tour, est au coude-à-coude avec le maire sortant, l’écologiste Grégory Doucet (37,36 %). Il espère donc inverser la tendance et remporter le dernier vote dans deux jours.

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