Ligue Europa : L’OL éliminé, le club vers une saison blanche ?

L’OL est éliminé de la Ligue Europa par le Celta Vigo en 8e de finale, à la suite d’un parcours exceptionnelle en phase de Ligue 1. La coupe de France et la C3 maintenant ! Lyon est en train de tout perdre en cette fin de saison.

Niakhaté exclu, le Celta Vigo sort l’OL de la C3

L’OL avait réussi à décrocher un match nul contre le Celta à Vigo, lors de la rencontre aller. Les Lyonnais avaient profité de l’infériorité numérique de l’équipe galicienne pour égaliser vers la fin du match (1-1, 87e).

À égalité avec les Celticos, les Gones avaient l’avantage du terrain pour remporter le match retour. Mais le soutien de leur public au Groupama Stadium n’a pas suffi. L’Olympique Lyonnais a été battu par le Celta Vigo (0-2).

À voir

Mercato RC Lens : Le coach d’Angers répond pour Hervé Koffi

Lisez aussi : OL : Une mauvaise nouvelle tombe pour Tolisso avant le Celta

Le scénario du match a été terrible pour le club rhodanien, réduit à 10 dès la 19e minute de jeu, suite à l’expulsion de Moussa Niakhaté. Le défenseur central sénégalais a été exclu d’un carton rouge direct, pour une vilaine faute sur la cheville de Javi Rueda, double buteur à l’aller et retour.

En supériorité numérique, l’équipe de Claudio Giraldez a marché sur celle de Paulo Fonseca. Frustré Nicolas Tagliafico a craqué en fin de match. Il a été aussi exlu dans le temps additionnel, à la 96e minute.

Que de regrets chez les Lyonnais !

Le parcours de l’OL en coupe d’Europe s’arrête donc en 8e de finale. C’est un cuisant échec pour le club, car il avait atteint les quarts de finale la saison dernière, avant son élimination à Manchester United.

À voir

Transfert-choc : Chelsea répond au PSG pour Enzo Fernandez !

De plus, cette sortie prématurée de la compétition laisse un énorme regret aux Lyonnais, parce qu’ils avaient fait une excellente campagne en phase Ligue, soit 7 victoires en 8 matchs. Ils avaient fini premiers sur 36 équipes, avec la meilleure attaque (18 buts marqués) et la 3e meilleure défense (5 buts concédés).

Olympique Lyonnais : La Ligue 1 pour sauver la saison

Éliminé en quarts de finale de la coupe de France et maintenant de la Ligue Europa, Lyon n’a plus que la Ligue 1 pour sauver sa saison. Quatrième, à 8 journées de la fin du championnat, l’équipe de Paulo Fonseca vise une place sur le podium, afin de décrocher un billet pour la Ligue des Champions la saison prochaine.

Toutefois, une énorme pression pèse désormais sur l’OL, surtout la crainte de tout perdre en cette fin de saison !

Lire aussi sur l’OL :

OL : Fonseca dévoile son plan pour éliminer le Celta Vigo

OL : Lyon récupère 3 joueurs offensifs contre le Celta Vigo

À voir

ASSE : Maubleu veut faire oublier la lourde défaite à Annecy

Mercato OL : Lyon s’intéresse à une pépite en D2 allemande