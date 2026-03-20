‎L’OL dans le rouge mental : Fonseca sonne l’alerte

‎‎L’OL de Paulo Fonseca voit ses espoirs européens s’éteindre brutalement. Après l’élimination face au Celta Vigo, l’entraîneur de Lyon tire la sonnette d’alarme : l’équipe doit se remettre mentalement avant de replonger dans la bataille du championnat.

‎OL : Une soirée gâchée par un carton rouge face à Celta

‎Le scénario était presque écrit pour transformer l’optimisme en frustration. Dès la 19ᵉ minute, Moussa Niakhaté écopait d’un carton rouge qui allait bouleverser tout le plan de match de Lyon. « Beaucoup de frustrations ce soir. Nous avions une grande opportunité de passer ce tour », confiait Paulo Fonseca, la voix empreinte de désillusion. Jouer à dix contre onze en Ligue Europa est un défi titanesque, et malgré la combativité affichée par ses joueurs, l’OL n’a pas trouvé la faille.

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‎La rencontre a néanmoins montré quelques éclats : le Celta a mis la pression dès l’entame, obligeant Lyon à réagir et à chercher ses moments offensifs. Mais chaque tentative a buté sur une organisation adverse solide, illustrant la difficulté de surmonter un handicap numérique si tôt dans le match.

‎Fonseca souligne des retours encourageants dans le chaos

‎Malgré la défaite, Fonseca a souligné des points positifs. Les entrées de Pavel Šulc, Afonso Moreira et Malick Fofana ont insufflé une nouvelle dynamique offensive. « Avec l’entrée d’Afonso Moreira et Pavel Šulc, l’équipe a montré une autre intention offensive, en essayant de se rapprocher de la surface adverse, mais cela n’a pas suffi », analysait le technicien portugais.

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Ces minutes supplémentaires ont donné un aperçu de la profondeur du groupe, un atout non négligeable pour la suite de la saison. ‎Cependant, la leçon est claire : le mental des joueurs sera désormais scruté de près. L’élimination laisse une trace, et Fonseca insiste sur la récupération psychologique avant la reprise de la Ligue 1.

‎La Ligue 1, un défi immédiat

‎L’OL n’a pas le temps de ruminer. Dimanche, l’équipe accueille l’AS Monaco pour un match crucial dans la course à l’Europe. « Nous jouons à 15h dimanche, et les joueurs devront récupérer mentalement, ce qui sera difficile. Mais nous avons beaucoup à gagner pour terminer la saison sur une bonne note », a prévenu Fonseca.

Actuellement quatrième, Lyon doit sécuriser sa position et maintenir l’avantage sur Lille, Monaco et Rennes pour ne pas laisser filer la bataille pour les places européennes. ‎Entre frustration européenne et ambitions nationales, Lyon est à la croisée des chemins. La réaction des joueurs face à Monaco pourrait bien déterminer le vrai visage de cette fin de saison.

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