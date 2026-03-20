‎L’OL dans le rouge mental : Fonseca sonne l’alerte

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L’OL de Paulo Fonseca voit ses espoirs européens s’éteindre brutalement. Après l’élimination face au Celta Vigo, l’entraîneur de Lyon tire la sonnette d’alarme : l’équipe doit se remettre mentalement avant de replonger dans la bataille du championnat.
OL : Une soirée gâchée par un carton rouge face à Celta
Le scénario était presque écrit pour transformer l’optimisme en frustration. Dès la 19ᵉ minute, Moussa Niakhaté écopait d’un carton rouge qui allait bouleverser tout le plan de match de Lyon. « Beaucoup de frustrations ce soir. Nous avions une grande opportunité de passer ce tour », confiait Paulo Fonseca, la voix empreinte de désillusion. Jouer à dix contre onze en Ligue Europa est un défi titanesque, et malgré la combativité affichée par ses joueurs, l’OL n’a pas trouvé la faille.
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La rencontre a néanmoins montré quelques éclats : le Celta a mis la pression dès l’entame, obligeant Lyon à réagir et à chercher ses moments offensifs. Mais chaque tentative a buté sur une organisation adverse solide, illustrant la difficulté de surmonter un handicap numérique si tôt dans le match.
Fonseca souligne des retours encourageants dans le chaos
Malgré la défaite, Fonseca a souligné des points positifs. Les entrées de Pavel Šulc, Afonso Moreira et Malick Fofana ont insufflé une nouvelle dynamique offensive. « Avec l’entrée d’Afonso Moreira et Pavel Šulc, l’équipe a montré une autre intention offensive, en essayant de se rapprocher de la surface adverse, mais cela n’a pas suffi », analysait le technicien portugais.À voirOM : Habib Beye va récupérer un renfort majeur
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Ces minutes supplémentaires ont donné un aperçu de la profondeur du groupe, un atout non négligeable pour la suite de la saison. Cependant, la leçon est claire : le mental des joueurs sera désormais scruté de près. L’élimination laisse une trace, et Fonseca insiste sur la récupération psychologique avant la reprise de la Ligue 1.
La Ligue 1, un défi immédiat
L’OL n’a pas le temps de ruminer. Dimanche, l’équipe accueille l’AS Monaco pour un match crucial dans la course à l’Europe. « Nous jouons à 15h dimanche, et les joueurs devront récupérer mentalement, ce qui sera difficile. Mais nous avons beaucoup à gagner pour terminer la saison sur une bonne note », a prévenu Fonseca.
Actuellement quatrième, Lyon doit sécuriser sa position et maintenir l’avantage sur Lille, Monaco et Rennes pour ne pas laisser filer la bataille pour les places européennes. Entre frustration européenne et ambitions nationales, Lyon est à la croisée des chemins. La réaction des joueurs face à Monaco pourrait bien déterminer le vrai visage de cette fin de saison.
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