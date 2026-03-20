‎L’OL au fond du trou : trois jours pour se relever

‎‎L’OL traverse une crise sans précédent, incapable de renouer avec la victoire depuis plus d’un mois. Après l’élimination face au Celta de Vigo en Ligue Europa, le club lyonnais doit rapidement tourner la page et préparer le choc crucial contre l’AS Monaco dans seulement trois jours.

‎‎OL : Une spirale négative qui inquiète

‎‎La période faste semble désormais loin derrière. Après une série de 13 victoires consécutives, Lyon est tombé dans une inertie inquiétante. Depuis le 15 février et son succès contre Nice, les Gones n’ont plus inscrit la moindre victoire, enchaînant défaites et matches nuls. L’élimination en Ligue Europa face au Celta de Vigo accentue un sentiment de malaise au sein du club, déjà fragilisé par la perte de repères sur le terrain.

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‎‎Le scénario du match européen a été cruel. Très tôt, Moussa Niakhaté a écopé d’un carton rouge, compliquant considérablement la tâche des Lyonnais. Le plan tactique imaginé pour déstabiliser les Espagnols a volé en éclats, et malgré quelques tentatives d’attaque, le score s’est creusé en faveur du Celta. Clinton Mata a résumé la situation avec lucidité : « Je pense que vous le savez tous. Sentiment de déception ce soir. Tous déçus, des regrets… On a joué pratiquement tout le match à 10. »

‎‎Frustration et courage face à l’adversité

‎‎Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL, a partagé le même constat, en mettant en lumière la difficulté de jouer en infériorité numérique : « Beaucoup de frustration ce soir. Jouer une compétition comme l’Europa League à 11 contre 10, c’est vraiment difficile, mais les joueurs ont tout donné. » Le coach souligne également l’importance du carton rouge et la capacité de son équipe à créer quelques occasions malgré la pression adverse.

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« Avec l’entrée d’Afonso Moreira et Pavel Šulc, l’équipe a montré une autre intention offensive, mais cela n’a pas suffi », a-t-il regretté. ‎Cette frustration se double d’un défi physique et mental. L’effectif lyonnais est court et éprouvé, et chaque minute sur le terrain semble peser davantage sur les organismes. Les joueurs doivent maintenant trouver une force collective pour redresser la barre avant le duel décisif de dimanche.

‎‎Trois jours pour sauver la saison

‎‎Dans trois jours, Lyon accueillera l’AS Monaco, actuel prétendant au top 4 de Ligue 1. Ce match représente bien plus qu’un simple affrontement : il s’agit d’un rendez-vous crucial pour conserver une place en Ligue des Champions. Les Gones doivent impérativement se remobiliser. Dominik Greif a confié : « On va récupérer et se concentrer sur cette rencontre. On a tous des douleurs, mais je serai prêt dimanche pour aider l’équipe. »

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‎Fonseca insiste sur l’importance de la récupération mentale et physique : « Les joueurs devront se remettre rapidement. Mais nous avons beaucoup à gagner pour terminer la saison sur une bonne note. » L’OL doit transformer cette période de doute en motivation. Dans un calendrier serré, chaque point compte et la résilience devient l’arme maîtresse pour sortir de ce tunnel.

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