Ligue Europa : Elimination de l’OL, que des regrets à Lyon !

Eliminé de la Ligue Europa en huitième de finale, par le Celta Vigo, l’OL nourrit d’énormes regrets.

Ligue Europa : Le Celta Vigo a résisté à 10, l’OL a sombré à 10

Sorti de la Ligue Europa par Manchester United en quarts de finale, la saison dernière, l’OL a été éliminé par le Celta Vigo cette saison, en huitième de finale. L’équipe de Paulo Fonseca a fait match nul à l’aller à Vigo (1-1), mais s’est inclinée au retour à Lyon (2-0).

Réduit à dix (54e), le club galicien avait su résister à son homologue rhodanien au stade Balaidos, pour se tirer d’affaire avec un match nul.

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À Lyon, les Gones ont également été réduits à dix, suite à expulsion de Moussa Niakhaté à la 19e minute de jeu. Mais ils ont sombré en concédant deux buts, contrairement aux Celticos à l’aller.

Une superbe campagne qui s’arrête sur un scénario cruel !

Un scénario cruel pour l’Olympique Lyonnais, qui avait fait une superbe campagne en phase de Ligue. Les Lyonnais avaient terminé premiers sur 36 équipes, grâce à 7 victoires en 8 matchs. Ils s’étaient ainsi qualifiés directement pour les 8es de finale, en évitant les barrages.

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De quoi laisser des regrets à Paulo Fonseca et ses joueurs. « Beaucoup de frustrations ! », a lâché le coach portugais. « Nous avions une grande opportunité de passer ce tour. Jouer une compétition comme l’Europa League à 10 contre 11, c’est vraiment difficile, mais les joueurs ont tout donné. Celta a des qualités et je pense que le moment clé du match a été le carton rouge », a-t-il réagi ensuite.

Mangala : « Il y a forcément des regrets »

La déception est également grande chez Orel Mangala : « Beaucoup de déception. On voulait faire beaucoup mieux que ça, donc c’est forcément dommage que l’aventure s’arrête. Ce fut un match difficile. Il y a forcément des regrets. Quand on regarde les deux matchs, il y avait de la place pour passer ».

Greif : « On est déçu, car cette compétition était un objectif »

Même sentiments de tristesse pour le gardien de but de l’OL, Dominik Greif. « On est déçus, car c’était une compétition qui était un objectif pour nous. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli dans cette campagne », a-t-il confié, évidemment très déçu.

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