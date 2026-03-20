PSG Mercato : Luis Enrique négocie en personne avec Raphinha

Après Lamine Yamal, le FC Barcelone va-t-il pouvoir résister au PSG pour Raphinha ? Soucieux d’attirer un renfort offensif d’envergure lors du prochain mercato estival, Luis Enrique, coach du club parisien, serait en contact avec la star brésilienne des Blaugranas.

PSG Mercato : Luis Enrique a téléphoné à Raphinha

Homme fort du FC Barcelone depuis plusieurs saisons, Raphinha est logiquement de plus en plus associé à d’autres grands clubs européens. En pleine préparation d’un mercato estival de folie, le Paris Saint-Germain garderait un oeil attentif sur la situation de l’ailier gauche de 29 ans, dont le profil est particulièrement apprécié par Luis Enrique.

Auteur d’une nouvelle saison exceptionnelle avec 19 buts et 8 passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues, l’ancien attaquant du Stade Rennais a clairement franchi un cap. Freiné par des blessures cette année, Raphinha affiche tout de même des statistiques solides et revient à son meilleur niveau à un moment crucial de la saison, notamment à l’approche des quarts de finale de la Ligue des Champions.

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Au-delà des frontières de la Liga, ces performances n’ont pas, échappé aux dirigeants du PSG. D’après les informations divulguées par El Nacional, Luis Enrique aurait personnellement décroché son téléphone pour appeler Raphinha à plusieurs reprises ces derniers mois pour lui faire part de son envie de l’avoir dans son effectif.

Polyvalent, capable d’évoluer sur l’aile comme dans un rôle plus axial, et très impliqué défensivement, le natif de Porto Alegre coche toutes les cases du grand attaquant que recherche l’entraîneur parisien pour renforcer sa ligne offensive. Le média espagnol assure même que le capitaine du Barça serait une priorité pour le prochain mercato d’été. Mais le dossier est loin d’être aisé pour les Champions d’Europe en titre.

Raphinha intouchable au FC Barcelone ?

Malgré l’intérêt appuyé de Luis Enrique et du Paris Saint-Germain, il ne sera pas facile d’arracher Raphinha au Barça. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le compatriote de Marquinhos privilégie aujourd’hui une continuité en Catalogne. Arrivé à l’été 2022 en provenance de Leeds United pour 58 millions d’euros, Raphinha se sent épanoui à Barcelone et apprécie particulièrement sa relation avec son entraîneur Hansi Flick, qui lui a confié des responsabilités importantes au sein du groupe.

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De leur côté, le président Joan Laporta et son directeur sportif, Deco, n’auraient aucune intention de vendre du Brésilien. Le club catalan voit en Raphinha un grand frère à Lamine Yamal et estime que sa présence dans l’équipe est indispensable pour les années à venir.

Si un départ ne semble donc pas d’actualité pour le moment, le Paris SG reste tout de même en embuscade et prêt à saisir la moindre opportunité si la situation venait à évoluer dans les prochains mois. Surtout que le club catalan est confronté à une situation financière qui pourrait faire réfléchir la direction en cas d’offre conséquente.

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