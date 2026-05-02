‎Catastrophe à l’ASSE : Les forfaits s’enchaînent avant Rodez

‎L‘ASSE vit un cauchemar éveillé, à deux journées de la fin de la saison en Ligue 2. Les blessures tombent comme à Gravelotte et le groupe de Philippe Montanier ressemble désormais à une infirmerie ambulante. Le dernier forfait en date ? Celui de Aïmen Moueffek.

‎ASSE : Moueffek forfait, la mauvaise surprise de trop pour Saint-Etienne

‎Il y a des absences qui passent, et d’autres qui font mal là où ça compte. Celle de Aïmen Moueffek appartient clairement à la seconde catégorie. Pressenti pour figurer dans le groupe de l’ASSE à destination de Rodez, le milieu stéphanois a finalement dû déclarer forfait au dernier moment, malgré des signaux encourageants envoyés par Philippe Montanier en conférence de presse.

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‎Ce retournement de situation illustre parfaitement le climat qui règne en ce moment du côté de Geoffroy-Guichard : même les bonnes nouvelles ont une durée de vie très courte. Moueffek, élément clé de l’entrejeu des Verts, manquera donc un rendez-vous qui n’en est pas un parmi d’autres.

‎Une infirmerie qui déborde, un effectif qui s’effrite

‎Avant même ce nouveau coup dur, le tableau des absences à l’ASSE était déjà préoccupant. Chico Lamba, Mahmoud Jaber, Zuriko Davitashvili, Florian Tardieu, Nadir El Jamali et Paul Eymard, autant de noms rayés de la liste, autant de solutions en moins pour Montanier au moment d’aborder la ligne droite finale.

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‎Ce n’est pas de la malchance, c’est une accumulation qui interroge sur la profondeur réelle d’un effectif construit pour tenir une saison entière. En Ligue 2, les fins de championnat sont brutales et les clubs qui arrivent essoufflés et diminués en paient systématiquement le prix sur le terrain.

‎Deux défaites, zéro marge : Rodez ou rien

‎Le contexte rend la situation encore plus vertigineuse. Battus 0-2 par Bastia puis écrasés 0-3 par Troyes lors de leurs deux dernières sorties, les Verts ont regardé leurs concurrents directs revenir dangereusement dans la course à la montée. La dynamique est mauvaise, le timing exécrable, et l’état de grâce clairement révolu.

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‎À ce stade, Rodez n’est plus un déplacement parmi d’autres, c’est une obligation de résultat pour un club qui n’a plus le luxe de temporiser. Philippe Montanier devra composer avec les moyens du bord, bricoler un onze compétitif dans les décombres de son effectif, et trouver les mots pour relancer des joueurs qui encaissent les défaites et les forfaits en série. Mission possible ? Oui. Mais plus pour très longtemps.