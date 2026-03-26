Mercato : La valeur de l’ASSE grimpe, KSV se frotte les mains

Ce n’est pas encore le mercato, mais la Direction de l’ASSE peut déjà se réjouir d’une bonne nouvelle. La valeur marchande des Verts grimpe.

ASSE Mercato : 5,85 M€ de vente cette saison

L’été dernier, l’ASSE a réalisé juste quelques ventes. Benjamin Bouchouari a rejoint Trabzonspor en Turquie, pour 4 M€. Quant à Mahmoud Bentayg, il s’est engagé définitivement avec le Zamalek en Egypte contre 1 M€, tandis que Pierre Cornud est retourné en Israel (Maccabi Haïfa) pour 850 000 €. Selon Transfermarkt, ces départs ont rapportés seulement 5,85 M€.

Mercato : KSV a investi 27,9 M€ dans le recrutement

Dans le sens des arrivées, plusieurs joueurs ont signé à l’AS Saint-Etienne cette saison. Chico Lamba (6 M€), Joao Ferreira (3 M€), Strahinja Stojkovic (2,8 M€), Irvin Cardona (2,5 M€), Ebenezer Annan (2 M€), Mahmoud Jaber (2 M€) et Maxime Bernauer (1,2 M€) ont tous renforcé l’équipe à l’été.

Kilmer Sports Ventures avait également levé l’option d’achat de Pierre Ekwah (à 6 M€), mais il n’a pas joué avec les Verts jusqu’à son transfert à Watford en Championship, le 2 février dernier.

Cet hiver, Julien Le Cardinal (1,5 M€), Marten-Chris Paalberg (900 000 M€), Abdoulaye Kanté et Aboubaka Soumahoro (prêtés) ont rejoint l’équipe de Philippe Montanier. L’ASSE a investi 27,9 M€ dans le recrutement cette saison, d’après les chiffres du site spécialiste du mercato.

L’effectif de l’ASSE valorisé à 82,65 M€

Ces joueurs n’ont pas renforcé que le club. Grâce à leurs performances, la valeur marchande de l’effectif du club stéphanois est en hausse. Selon la source, Lucas Stassin (15 M€), Zuriko Davitashvilli (10 M€), Augustine Boakye (6 M€), Abdoulaye Kanté (5 M€), les jeunes Dylian N’Guessan (5 M€) et Kevin Pedro (4 M€) ont pris de la valeur sur le marché des transferts.

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Si quatre Stéphanois figurent dans le Top 11 des joueurs les mieux valorisés en Ligue 2, le média allemand estime la valeur marchande de tout l’effectif des Verts à 82,65 M€.

L’AS Saint-Etienne est devancée, au classement des clubs de Ligue 2 les mieux valorisés, par le Stade de Reims (93,90 M€). Troyes boucle le podium avec une valeur estimée 40,77 M€.

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