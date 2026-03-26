Mercato : La valeur de l’ASSE grimpe, KSV se frotte les mains

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Mercato : La valeur de l’ASSE grimpe, KSV se frotte les mains
© Ivan Gazidis, président de l'ASSE
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Ce n’est pas encore le mercato, mais la Direction de l’ASSE peut déjà se réjouir d’une bonne nouvelle. La valeur marchande des Verts grimpe.

ASSE Mercato : 5,85 M€ de vente cette saison

L’été dernier, l’ASSE a réalisé juste quelques ventes. Benjamin Bouchouari a rejoint Trabzonspor en Turquie, pour 4 M€. Quant à Mahmoud Bentayg, il s’est engagé définitivement avec le Zamalek en Egypte contre 1 M€, tandis que Pierre Cornud est retourné en Israel (Maccabi Haïfa) pour 850 000 €. Selon Transfermarkt, ces départs ont rapportés seulement 5,85 M€.

Mercato : KSV a investi 27,9 M€ dans le recrutement

Dans le sens des arrivées, plusieurs joueurs ont signé à l’AS Saint-Etienne cette saison. Chico Lamba (6 M€), Joao Ferreira (3 M€), Strahinja Stojkovic (2,8 M€), Irvin Cardona (2,5 M€), Ebenezer Annan (2 M€), Mahmoud Jaber (2 M€) et Maxime Bernauer (1,2 M€) ont tous renforcé l’équipe à l’été.

Kilmer Sports Ventures avait également levé l’option d’achat de Pierre Ekwah (à 6 M€), mais il n’a pas joué avec les Verts jusqu’à son transfert à Watford en Championship, le 2 février dernier.

Cet hiver, Julien Le Cardinal (1,5 M€), Marten-Chris Paalberg (900 000 M€), Abdoulaye Kanté et Aboubaka Soumahoro (prêtés) ont rejoint l’équipe de Philippe Montanier. L’ASSE a investi 27,9 M€ dans le recrutement cette saison, d’après les chiffres du site spécialiste du mercato.

L’effectif de l’ASSE valorisé à 82,65 M€

Ces joueurs n’ont pas renforcé que le club. Grâce à leurs performances, la valeur marchande de l’effectif du club stéphanois est en hausse. Selon la source, Lucas Stassin (15 M€), Zuriko Davitashvilli (10 M€), Augustine Boakye (6 M€), Abdoulaye Kanté (5 M€), les jeunes Dylian N’Guessan (5 M€) et Kevin Pedro (4 M€) ont pris de la valeur sur le marché des transferts.

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Si quatre Stéphanois figurent dans le Top 11 des joueurs les mieux valorisés en Ligue 2, le média allemand estime la valeur marchande de tout l’effectif des Verts à 82,65 M€.

L’AS Saint-Etienne est devancée, au classement des clubs de Ligue 2 les mieux valorisés, par le Stade de Reims (93,90 M€). Troyes boucle le podium avec une valeur estimée 40,77 M€.

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