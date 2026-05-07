Mercato Stade Rennais :  Un phénomène français arrive cet été

Le technicien du Stade Rennais, Franck Haise pousse pour l’arrivée d’un serial buteur français. Le tarif est fixé pour le jeune crack.

Mercato : le Stade Rennais accélère pour Pablo Pagis

Franck Haise ne perd pas de temps. Le technicien du Stade Rennais prépare déjà l’avenir et a une cible bien précise en tête. Pour muscler son attaque la saison prochaine, il a jeté son dévolu sur un voisin breton : Pablo Pagis. Selon les révélations de Le 10 Sport, les Rouge et Noir s’activent désormais concrètement pour attirer la pépite du FC Lorient.

À 23 ans, l’ailier lorientais est en pleine forme. Sous la direction d’Olivier Pantaloni, il a su transformer son potentiel en statistiques impressionnantes : 10 buts et 3 passes décisives en Ligue 1. Pablo Pagis brille par son tranchant. Son profil séduit Haise. Le coach rennais voit en lui l’élément capable d’animer le jeu au Roazhon Park grâce à un flair devant le but hors du commun.

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Mais attention, il y a la concurrence. Rennes n’est pas seul sur le coup. Le talent du jeune Breton attire les convoitises des plus grands clubs français et européens, forçant les dirigeants rennais à une lutte acharnée. L’Olympique de Marseille suit ses performances et pourrait passer à l’attaque. Le Racing Club de Lens observe aussi. À l’étranger, le club d’Augsbourg manifeste un intérêt pour le Français.

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Le FC Lorient connaît la valeur de son joyau. Pour laisser partir leur buteur, les Merlus exigent au moins 15 millions d’euros. Le tarif est fixé. Si cette somme pourrait freiner Marseille et Lens, le Stade Rennais semble prêt à répondre aux exigences financières du FC Loient pour valider sa priorité estivale.