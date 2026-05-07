Mercato OM : Balerdi fera ses adieux, son futur club connu

Alors que l’OM plonge dans la crise, son capitaine Leonardo Balerdi se prépare à faire ses valises après six années de services. Un indice sur sa prochaine destination est dévoilé.

Mercato : Le divorce est proche entre Leonardo Balerdi et l’OM

Balayé par Nantes (3-0), l’Olympique de Marseille s’enfonce dans la crise. Les joueurs sont consignés à La Commanderie jusqu’à nouvel ordre. L’objectif de cette mise au vert forcée est de provoquer un électrochoc avant les deux dernières rencontres contre Le Havre et Rennes.

Sauf que certains cadres n’ont plus vraiment la tête à Marseille. Ce serait notamment le cas de Mason Greenwood, de moins en moins impliqué à l’entraînement. Leonardo Balerdi serait lui aussi proche de s’en aller. Le défenseur argentin est à ce jour le plus ancien du vestiaire. Il semble arrivé au bout de son aventure avec l’OM.

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Leonardo Balerdi et son entourage auraient déjà demandé à quitter le navire phocéen après la Coupe du monde 2026. Son départ acté, où irait-il ? Karim Bennani, journaliste à L’Équipe, estime que l’Argentin dispose des qualités nécessaire » pour intégrer un cador européen.

Un statut de leader défensif difficile à assumer

« À mon avis, Balerdi ira dans un top club », a-t-il déclaré. Le confrère lance tout de même un avertissement. Le défenseur de 27 ans brille davantage dans l’ombre d’un véritable leader. Ses meilleures périodes à l’OM coïncidaient avec la présence de Chancel Mbemba à ses côtés.

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Endosser seul le statut de patron de la défense s’est avéré laborieux cette saison. Quoi qu’il en soit, l’Olympique de Marseille devra reconstruire son arrière-garde cet été, en cas de départ de son capitaine.