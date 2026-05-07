INFO Mercato : Le PSG tente un magnifique coup en attaque !

Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, s’intéresserait à un jeune prodige offensif de 15 ans en vue du prochain mercato estival. Explications.

Mercato : Le PSG surveille un prodige de Bundesliga

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions 2025-2026, le PSG prépare déjà activement le prochain mercato estival. Résolument attaché à sa nouvelle politique de recrutement, le club de la capitale souhaite renforcer son effectif avec de jeunes talents européens. Et une piste prometteuse aurait ainsi été activée du côté de la Bundesliga.

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En effet, selon les informations du journal Bild, Luis Campos serait sur les traces d’Hamzath Mohamadou, l’ailier gauche du Borussia Dortmund. Âgé de seulement 15 ans, le natif de Wolfsburg possède déjà une belle réputation. Les recruteurs européens considèrent son potentiel comme très prometteur.

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Intégré à l’équipe U17 du BvB, Hamzath Mohamadou se distingue avec des performances qui impressionnent déjà plusieurs scouts de grands clubs européens. Avec 7 buts et 10 passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues, le jeune homme affiche des statistiques remarquables cette saison.

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Tout logiquement, la direction du Borussia Dortmund croit énormément en son potentiel et ne souhaite pas le perdre. Le club de Bundesliga aimerait sécuriser son avenir avec un contrat longue durée, bien au-delà de juin 2028, date d’expiration de son bail actuel. Déterminé à continuer sa stratégie de recrutement de jeunes talents, le Paris Saint-Germain multiplie les approches avec l’entourage du joueur et pourrait dégainer cet été pour l’attirer contre un joli chèque.

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Rapide, technique et créatif, Hamzath Mohamadou correspond au profil d’attaquant qu’apprécie Luis Enrique. Cependant, le PSG devra probablement faire face à une rude concurrence sur ce dossier cet été, notamment celle du Real Madrid. Affaire à suivre…