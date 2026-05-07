ASSE : Un discours choc pour booster les Verts contre Amiens

Avant le match capital ASSE – Amiens SC, un cadre de l’équipe stéphanoise a secoué le vestiaire, dans un message direct en conférence de presse.

ASSE-Amiens : Victoire obligatoire pour Saint-Etienne

L’ASSE est sur une série de trois défaites consécutives, avant d’affronter Amiens SC, samedi (20h), lors de la dernière journée de la Ligue 2. Les Stéphanois sont contraints de prendre trois points pour entretenir l’espoir de remonter en Ligue 1.

Soit directement ou en passant par les play-offs et éventuellement les barrages. « On ne peut pas faire mieux que gagner. Le reste ne dépend pas de nous », a lancé Philippe Montanier, en conférence de presse d’avant-match

Appiah : « Si on n’a pas la capacité de réagir, c’est qu’on n’a rien compris »

Ayant acompagné l’entraîneur des Verts, Dennis Appiah a également livré un message fort au sujet de l’ultime match de la saison régulière. « Il en reste un match et on va mettre toutes nos forces pour l’emporter. Si l’on n’a pas la capacité de réagir par rapport à nos trois derniers matchs, c’est que l’on n’a rien compris », a-t-il déclaré.

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Désormais troisième au classement, l’AS Saint-Etienne n’a plus son destin entre les mains pour la montée directe en Ligue 1. Elle a laissé trop de points dans le dernier virage de sprint final du championnat.

Une opportunité à saisir à domicile contre le dernier

Cependant, elle peut encore profiter d’une défaite ou d’un match nul du Mans FC à Bastia, samedi, pour finir à la 2e place au classement. Une opportunité que les Verts ne doivent pas rater, comme le rapelle le défenseur latéral stéphanois.

« On a répondu par des mots après la défaite à Rodez, mais le plus important sera de réagir dans les actes sur le terrain contre Amiens. Sur ce dernier match, on est à domicile et c’est un vrai avantage », a demandé le joueur de 33 ans.

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Battue (2-0) par le SC Bastia, qui était dernier de la Ligue 2, le 18 avril, l’ASSE trouvera-t-elle les ressources nécessaires pour s’imposer face à la nouvelle lanterne rouge ? « On a une opportunité incroyable après ces trois défaites de rang. À nous d’être prêts à la saisir », a répondu Dennis Appiah.