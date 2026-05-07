ASSE : Réunion supporters – Montanier, des révélations choc

Philippe Montanier a révélé les coulisses de la rencontre avec les supporters de l’ASSE. Il évoque des échanges positifs, après la polémique née de la défaite à Rodez.

Défaite de l’ASSE à Rodez : Les supporters mécontents, Montanier défend ses joueurs

Mécontents après a défaite de l’ASSE contre Rodez au stade Paul-Lignon (2-1), les supporters stéphanois avaient accusé certains joueurs de tricher. Philippe Montanier n’avait pas du tout apprécié ces accusations et avait défendu ses joueurs. « Dire qu’on n’est pas bons, ça d’accord. Mais pas qu’on a triché, c’est injuste », avait-il répondu, à chaud, en conférence de presse d’après-match.

Deux jours plus tard, l’entraîneur des Verts a eu une rencontre avec les responsables des Magic Fans et des Green Angels pour aplanir leurs divergences. Le technicien de l’AS Saint-Etienne a présenté ses excuses pour la défaite et aussi sa réponse, tandis que les supporters lui ont transmis un message pour ses joueurs.

Montanier évoque « des échanges très constructifs »avec les MF91 et les GA92

Revenu sur cette réunion, ce jeudi, Philippe Montanier assure qu’elle s’est « très bien » déroulée.

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« J’avais déjà rencontré tous les groupes de supporters quand je suis arrivé. J’ai eu un bon échange, c’est pour ça que quand il y a eu les tensions à Rodez, j’ai voulu qu’on se voit. C’est comme avec les joueurs, quand il y a une embrouille, on se voit le lendemain dans mon bureau pour mettre tout à plat.

Je voulais aussi plus les connaître, je ne savais pas tout ce qu’ils faisaient sur l’aspect social. Les échanges ont été très constructifs, et ils m’ont déclaré leur soutien inconditionnel autour de l’équipe, et ça, c’est très important », a-t-il raconté, dans des propos rapportés par Evect.

En effet, le coach de 61 ans a reconnu que la colère et la frustration du peuple vert sont totalement justifiées. Les fans souhaitent simplement que leur équipe défendre dignement et crânement leurs couleurs. Or, ils ont senti que ce n’était pas forcément le cas lors des trois défaites consécutives dans le sprint final de la Ligue 2.

Avant Amiens, Montanier : « On a besoin de nos supporters »

Malgré leur colère, ils seront encore présents massivement à Geoffroy-Guichard, pour soutenir l’ASSE contre Amiens, samedi (20h). Le match est d’ailleurs prévu à guichets fermés compte tenu de l’engouement.

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« On a besoin de nos supporters, mais on n’a pas d’action là-dessus. C’est plutôt positif parce qu’ils nous ont toujours soutenus. Qu’ils ne soient pas contents après une telle prestation, c’est logique. Ils nous soutiennent toujours même quand on est dans la difficulté », a souligné Philippe Montanier.